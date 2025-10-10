أسهم أوروبا تفقد توازنها بسبب ترامب وماكرون

وفقا لرويترز، أغلق الأوروبي على تراجع نسبته 1.2%، مسجلا بذلك أسوأ أداء يومي له منذ أكثر من شهر.وجاءت الخسائر عقب تهديد بفرض "زيادة كبيرة" في الرسوم على الواردات الصينية، ما دفع الأسواق إلى موجة بيع جماعية، حيث تراجعت جميع البورصات الأوروبية الرئيسية بأكثر من 1%، باستثناء مؤشري فايننشيال تايمز البريطاني وإيبكس الإسباني اللذين شهدا تراجعات محدودة.وقال ستيف سوسنيك، كبير محللي السوق لدى شركة إنتراكتيف بروكرز: "تعليقات الرئيس الأمريكي ليست مفيدة للسوق على ما يبدو، فقد تجاوزنا أخيرًا أسوأ المخاوف المتعلقة بالرسوم الجمركية، لكننا نشهد الآن جولة جديدة منها، وكانت لهجة خطابه حادة بالتأكيد".وشهد قطاع السيارات الأوروبي تراجعا حادا في مطلع الأسبوع، حيث هوى بأكثر من 9% خلال أسبوع واحد، ليصبح الأسوأ أداءً بين جميع القطاعات، متأثرًا بالخسائر الكبيرة في أسهم شركتي فيراري وبي إم دبليو. في المقابل، كانت أسهم شركات المرافق من بين أكبر الرابحين خلال الأسبوع ذاته.كما ركز المستثمرون اهتمامهم على التطورات السياسية في ، بعد أن سارع إلى تعيين رئيس وزراء جديد قبل انتهاء المهلة التي حددها لنفسه، في ظل تحذيرات من من أن الجمود السياسي بدأ يُلقي بظلاله السلبية على النمو الاقتصادي.وتراجعت أسهم الشركات الفرنسية الكبرى بنسبة 2% هذا الأسبوع، بعد أن اهتزت الأسواق يوم الإثنين إثر استقالة ، خامس رئيس وزراء لفرنسا خلال عامين، مع حكومته، بعد ساعات فقط من الإعلان عن تشكيلها.وكان المؤشر 600 قد سجل في وقت سابق من الأسبوع مستويات قياسية جديدة، بدعم من آمال السياسة النقدية الأمريكية والتفاؤل المتزايد حول تقنيات .غير أن هذه المكاسب سرعان ما تبددت مع تصاعد التوترات السياسية في فرنسا واليابان، إلى جانب أزمة الإغلاق الحكومي في ، ما دفع المستثمرين إلى للملاذات الآمنة بحثا عن الاستقرار.