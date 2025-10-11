قلق وتحذيرات من اتساع قائمة العقوبات الأميركية في العراق

ونقلت الشرق الأوسط عن السياسي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه قوله ان "العقوبات الأميركية على مسؤولين وشركات عراقية هي تحول سلبي ونقطة ضغط قوية في الموقف الأميركي تجاه ".واضاف ان "العقوبات من المرجح أن تكون بداية لموجة أوسع قد تشمل شخصيات وكيانات إضافية في المرحلة المقبلة"، موضحا ان "الإجراءات التي فرضتها الأميركية تشير بوضوح إلى تحول سلبي في العلاقة بين والحكومة العراقية".وذكر ان "ذلك يأتي في الوقت الذي بدأت فيه مرحلة جديدة من التعاون بين بغداد وواشنطن، عقب الاتفاق النفطي والسياسي الذي دعمته بين بغداد وأربيل"، لافتا الى ان " من خلال هذه العقوبات تضغط على بغداد للتحرك ضد الجماعات التي تعتبرها تهديدا، والتي تواصل ربطها بإيران".وبين ان "واشنطن بدأت تفرق بين والجهات الموازية لها في المشهد السياسي والأمني"، محذرا من "ان توقيت هذا التصعيد حساس بشكل خاص، في ظل انشغال الفصائل السياسية العراقية بالتحضير للانتخابات البرلمانية".