مع بداية الأسبوع.. تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق

تنشر نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق المحلية العراقية اليوم السبت 11 تشرين الأول 2025.





سعر البيع 142750 دينارا مقابل 100 دولار.



سعر الشراء 140750 دينارا مقابل 100 دولار.



وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.