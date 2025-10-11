الصفحة الرئيسية
مونديال 2026.. رقم قياسي للمنتخبات العربية المتأهلة
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-543487-638957656238570107.jpg
مع بداية الأسبوع.. تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق
اقتصاد
2025-10-11 | 03:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,190 شوهد
السومرية نيوز
– اقتصاد
تنشر
السومرية
نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق المحلية العراقية اليوم السبت 11 تشرين الأول 2025.
سعر البيع 142750 دينارا مقابل 100 دولار.
سعر الشراء 140750 دينارا مقابل 100 دولار.
وكان
مجلس الوزراء
، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
