أسعار الذهب تنخفض في العراق

– اقتصادي

انخفضت أسعار الذهب، اليوم السبت، في بشكل طفيف.

وبلغت أسعار بيع الذهب عيار 21 في محال الصاغة 800 الف دينار للمثقال الواحد والشراء يصل الى 775 الف دينار للمثقال الواحد.

يذكر ان أسعار الذهب تشهد ارتفاعا عالميا قياسيا كبيرا.

