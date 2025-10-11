وقال فرزاد بيلتون مساعد مدير منظمة التجارة الإيرانية، ان بدأت التخطيط خلال العامين أو الثلاثة أعوام الماضية بهدف تطوير الإنتاج المحلي لمقاطع الصلب، وخاصةً حديد التسليح، وقد حققت هذا الهدف هذا العام".وأضاف انه "بناءً على ذلك، توقع الخبراء والمراقبون في المجال العراقي أنه مع وصول إلى الحد الأقصى لإنتاج مقاطع الصلب، هناك احتمال لفرض قيود وحظر على استيراد بعض منتجات الصلب؛ وهو ما حدث بالفعل".وبين أن "فرض هذه القيود سيؤدي إلى انخفاض صادرات الصلب إلى العراق، وفي حالة الإسمنت، سبق للحكومة العراقية أن طبقت سياسة مماثلة، مما أدى إلى انخفاض حاد في صادرات من الإسمنت في السنوات السابقة".وأوضح ان "الحكومة العراقية قدمت مقترحًا يدعو الشركات الأجنبية، بما في ذلك المصدرون الإيرانيون، إلى إنشاء خطوط إنتاج داخل العراق لمواصلة تواجدها في سوق البلاد"، مبينا ان "هذا النوع من السياسات معروف في مجال التجارة الدولية".