مع إغلاق البورصة.. لا تغيير بأسعار الدولار أمام الدينار

استقرت أسعار الدولار في أسواق واربيل، اليوم السبت، مع اغلاق البورصة في بداية الأسبوع.



سعر البيع: 142500 عراقي مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 140500 عراقي مقابل 100 دولار.





سعر البيع: 141350 دينارا لكل 100 دولار

سعر الشراء: 141250 دينارا لكل 100 دولار أمريكي. سعر البيع: 142500 عراقي مقابل 100 دولارسعر الشراء: 140500 عراقي مقابل 100 دولار.سعر البيع: 141350 دينارا لكل 100 دولارسعر الشراء: 141250 دينارا لكل 100 دولار أمريكي.