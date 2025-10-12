الدولار يسجل ارتفاعاً مع إغلاق البورصة العراقية

سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، مساء اليوم الأحد، في أسواق وأربيل، بالتزامن مع إغلاق البورصة.



سعر البيع: 142750 ديناراً مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 140750 ديناراً مقابل 100 دولار.





سعر البيع: 141500 دينار لكل 100 دولار

سعر الشراء: 141400 دينار مقابل 100 دولار.

