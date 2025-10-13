النفط يسترجع مكاسبه بعد وصوله لادنى مستوى في 5 اشهر

وارتفعت 87 سنتا أو 1.39%، لتصل إلى 63.60 دولار للبرميل بحلول بعد أن انخفضت عند التسوية 3.82% يوم الجمعة إلى أدنى مستوياتها منذ السابع من مايو/أيار.غرب الوسيط الأميركي 87 سنتا أو 1.48% إلى 59.77 دولار للبرميل، بعد أن نزل 4.24% ليصل إلى أدنى مستوياته منذ السابع من مايو/أيار.وكانت التوترات التجارية بين والصين قد اشتعلت الأسبوع الماضي بعد أن وسعت قيودها على صادراتها من المواد الأرضية النادرة مما دفع الرئيس الأميركي للرد يوم الجمعة بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على صادرات الصين المتجهة إلى الولايات المتحدة، إلى جانب فرض ضوابط جديدة على تصدير "أي وجميع البرمجيات المهمة" بحلول أول نوفمبر/تشرين الثاني.