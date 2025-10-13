الذهب يواصل الصعود التاريخي

ويأتي الارتفاع في ظل تجدد التوترات التجارية بين والصين، كما لقيت الأسعار دعما من توقعات بخفض الفيدارلي الأمريكي لأسعار الفائدة.وبحلول الساعة 14:04 بتوقيت ، صعدت العقود الآجلة للذهب بنسبة 2.44% إلى 4098 دولار للأونصة، وقبل ذلك سجلت الأسعار مستوى قياسيا حيث بلغت 4103.81 دولار للأونصة.فيما ارتفعت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 1.49% إلى 4077.68 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.