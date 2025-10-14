أسعار الذهب في السوق العراقية

– اقتصادي

تنشر نيوز، أسعار الذهب في الأسواق المحلية لليوم الثلاثاء.

وبلغت أسعار بيع الذهب الأجنبي في محال الصاغة نحو 830 الف دينار.

اما أسعار بيع الذهب المحلي في محال الصاغة بلغت نحو 800 الف دينار.

