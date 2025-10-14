الدولار ينخفض في كردستان ولا تغيير في بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار أمام الدينار، مساء اليوم الثلاثاء، تراجعاً في ، بينما شهدت استقراراً في ، وذلك مع إغلاق البورصة.



سعر البيع: 142500 دينار مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 140500 دينار مقابل 100 دولار.





سعر البيع: 141500 دينار لكل 100 دولار

سعر الشراء: 141400 دينار مقابل 100 دولار.

