5 مصارف عراقية ستغادر السوق وتغلق أبوابها

وقال نائب محافظ البنك المركزي عامر العيثاوي، ان عملية هيكلة المصارف الخاصة في شملت 3 مسارات، وهي البقاء في السوق عبر الالتزام بالمعايير، أو الاندماج، أو الخروج من السوق، بحسب بلومبيرغ.وأضاف أن "معظم البنوك الخاصة في العراق التزمت بالمسارين الأول والثاني، سواء الاستمرار وحدها مع الالتزام بهذه المعايير، أو الاندماج مع مصارف أخرى، إلا أن عدداً قليلاً منها اختار المغادرة تلقائياً، وهي قلة قليلة لا تتعدى 5 مصارف".وأوضح ان "المعايير التي يجب أن تتوافر في المصارف العاملة في العراق صارمة وواضحة، والمصارف التي لن تتمكن من الالتزام بها ستكون غير مؤهلة لتكون ضمن القطاع المصرفي العراقي".