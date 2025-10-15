تقارير: اغلاق فرع مصرف الرافدين بمديرية الحشد.. ما علاقة العقوبات؟

نيوز-سياسة



كشفت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، عن اغلاق فرعه في مديرية ، وبينما وصفت بعض التقارير ان الخطوة جاءت بعد فرض عقوبات على بعض الشخصيات والمصارف وشركة المهندس، الا ان المعلومات تشير الى ان الاغلاق يرتبط بترك المصرف خدمة توطين رواتب منتسبي الحشد منذ اشهر ونقلهم الى مصرف النهرين.





وقالت التقارير ان وبناء على موافقة دائرة الرقابة في البنك المركزي أغلق مكتبه في مديرية اعتباراً من اليوم ونقل حساباته المالية الى فرع ببغداد.



ويخضع مصرف لعملية مراجعة وهيكلة من قبل شركات أمريكية بطلب عراقي، فيما أوقف المصرف قبل اشهر دفع رواتب منتسبي الحشد الشعبي وتم نقل ملف اصدار بطاقات منتسبي الحشد الى مصرف النهرين.