النقد الدولي يفجر مفاجأة تخص روسيا

وقال الصندوق، في أحدث تقاريره المتعلقة بآفاق الاقتصاد العالمي، إن متوسط مستوى الدين لدى الاقتصادات الناشئة في مجموعة العشرين سيصل هذا العام إلى 78.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما سيبلغ 120.8% للاقتصادات المتقدمة.وتظهر الأرقام التفصيلية للصندوق تفاوتا في مستويات الدين الحكومي عالميا:: 229.6% من حجم الناتج المحلي الإجمالي: 125%: 116.5%: 96.3%: 91.4%كما سجل التقرير توقعات مقلقة بشأن الدين الأوكراني، متوقعا قفزة حادة من 89.7% هذا العام إلى 108.6% في 2025، مع استمرار الارتفاع إلى 110.4% في 2026.كما حذر الصندوق من تجاوز الدين الحكومي العالمي حاجز 100% من حجم الاقتصاد العالمي بحلول عام 2029، متوقعا أن يصل المؤشر إلى 123% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2029.