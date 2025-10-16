عالميا.. ارتفاع أسعار النفط بعد تصريحات ترامب

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب الوسيط" لشهر المقبل بنسبة 0.93% إلى 58.76 دولار للبرميل.فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج " " لشهر المقبل بنسبة 0.84% إلى دولار للبرميل، بحسب ما أظهرته التداولات.وقال الرئيس الأمريكي في تصريحات صحفية أمس، إن " أكد له أن الهند ستتوقف عن استيراد النفط من ، وأن ستسعى لاحقا للحصول على موقف مشابه من ".ولم يصدر تأكيد بهذا الشأن من نيودلهي، لكن الخارجية ذكرت أن الهند تعمل على زيادة مشتريات الطاقة من الولايات المتحدة.