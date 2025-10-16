الصفحة الرئيسية
التالي
ورود ملونة
من
08:30 AM
الى
09:30 AM
LIVE
الكشف عن "رسالة خاصة" تلقتها طائرة ترامب فوق سيناء
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-544028-638961983521960931.jpg
بعد الارتفاع.. انخفاض جديد بأسعار صرف الدولار اليوم
اقتصاد
2025-10-16 | 03:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,773 شوهد
السومرية نيوز
- اقتصاد
تنشر
السومرية
نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق المحلية العراقية اليوم الخميس 16 تشرين الأول 2025.
سعر البيع 142500 دينارا مقابل 100 دولار.
سعر الشراء 140500 دينارا مقابل 100 دولار.
وكان
مجلس الوزراء
، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
