ارتفاع مستمر في أسعار الذهب بالأسواق العراقية اليوم



ـ اقتصاد



ارتفعت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة ، اليوم الخميس المصادف 16 تشرين الأول.2025





وسجل سعر بيع المثقال الواحد من الذهب العراقي عيار 21 بلغ 800 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 810 ألف دينار.



فيما بلغ سعر بيع المثقال في محال الصاغة بين 845 و855 ألف دينار للذهب الخليجي.



وتواصل أسعار الذهب العالمية ارتفاعها القياسي، في ظل تزايد ثقة المستثمرين في إقدام الفدرالي الأميركي على خفض الفائدة في سبتمبر، فضلا عن تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، إلى جانب توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية.