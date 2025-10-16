العراق يعلن تلقيه طلبين من عُمان وأرمينيا للانضمام إلى "طريق التنمية"

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
أمينة حاف
من
12:00 PM
الى
12:45 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الكشف عن "رسالة خاصة" تلقتها طائرة ترامب فوق سيناء
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-544055-638962152784738870.jpg
العراق يعلن تلقيه طلبين من عُمان وأرمينيا للانضمام إلى "طريق التنمية"
اقتصاد
2025-10-16 | 08:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
316 شوهد
أعلن مستشار
رئيس الوزراء
لشؤون النقل،
ناصر الأسدي
، اليوم الخميس، عن تقديم عُمان وأرمينيا طلبين رسميين للانضمام الى
مشروع طريق التنمية
، فيما أشار الى ان هناك اهتماماً دولياً واسعاً بالمشروع.
وقال
الأسدي
، للوكالة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
: إن "الشركاء الحقيقيين في هذا المشروع هم الدول المجاورة للعراق، ونتطلع أيضاً إلى انضمام دول أخرى من خارج الإقليم"، مشيراً إلى أن "
دولة قطر
ودولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب الشريك الحقيقي الجمهورية التركية، جميعها أبدت حرصاً على دعم المشروع من خلال الاجتماعات واللقاءات والمداولات التي هدفت إلى خلق رؤية اقتصادية مشتركة تمثل لبنة أساسية لتطوير اقتصاد المنطقة".
وتابع الأسدي: أن "سلطنة عُمان قدمت رسمياً طلب الانضمام إلى المشروع، ونتمنى أن تحذو
السعودية
والدول الأخرى حذوها"، لافتاً إلى أن "السفير الأرميني، لدى
العراق
أبدى رغبة كبيرة في أن تكون بلاده جزءاً من المشروع، من خلال إنشاء
منطقة حرة
للصناعات الأرمينية والتبادل التجاري مع العراق والمنطقة"، مشدداً على أن "هذا التفاعل يعكس حجم الاهتمام الدولي بالمشروع".
وأشار إلى، أن "اتصالات جرت مع ممثلين من
إيطاليا
وإسبانيا وألمانيا وبلجيكا، إضافة إلى
الاتحاد الأوروبي
، حيث أكد سفير الاتحاد الأوروبي أن جميع دول الاتحاد مهتمة في
مشروع طريق التنمية
"، معتبراً ان "هذا المشروع لم يعد مشروعاً عراقياً محلياً فقط، بل أصبح مشروعاً دولياً نطمح من خلاله إلى تحقيق تطور اقتصادي واسع يخدم العراق والمنطقة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
مسؤول تركي: "طريق التنمية" سيربط تركيا بدول الخليج عبر العراق
06:33 | 2025-10-10
تعاون رياضي وشبابي بين العراق وأرمينيا: مذكرة تفاهم في الأفق
04:00 | 2025-08-31
السوداني وبن زايد يبحثان التعاون بمجال "طريق التنمية"
16:15 | 2025-10-13
باحثون يحللون كيف سيغير "طريق التنمية" خريطة الطاقة الإقليمية للعراق وتركيا
04:52 | 2025-08-01
طريق
التنمية
دولة الإمارات العربية المتحدة
مشروع طريق التنمية
الاتحاد الأوروبي
السومرية نيوز
رئيس الوزراء
طريق التنمية
ناصر الأسدي
سومرية نيوز
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
5 مصارف عراقية ستغادر السوق وتغلق أبوابها
اقتصاد
35.1%
03:12 | 2025-10-15
5 مصارف عراقية ستغادر السوق وتغلق أبوابها
03:12 | 2025-10-15
4 منها تعلو العراق.. تصنيف المنتخبات التي قد تصطدم بـ"أسود الرافدين" في الملحق العالمي
رياضة
31.33%
06:15 | 2025-10-15
4 منها تعلو العراق.. تصنيف المنتخبات التي قد تصطدم بـ"أسود الرافدين" في الملحق العالمي
06:15 | 2025-10-15
أول تعليق لمدرب المنتخب العراقي بعد التعادل مع السعودية
رياضة
18.62%
17:14 | 2025-10-14
أول تعليق لمدرب المنتخب العراقي بعد التعادل مع السعودية
17:14 | 2025-10-14
التربية تعلق بشأن تعطيل المدارس "طويلا" بسبب الانتخابات
محليات
14.95%
02:06 | 2025-10-15
التربية تعلق بشأن تعطيل المدارس "طويلا" بسبب الانتخابات
02:06 | 2025-10-15
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-10-16
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-10-16
مايك السومرية
آلا طالباني - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٧ | season 1
16:00 | 2025-10-15
مايك السومرية
آلا طالباني - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٧ | season 1
16:00 | 2025-10-15
من الأخير
لاصقة تغـ تال هدوء الانتخابات وتوقظ شياطين الطوائف - من الأخير م٢ - حلقة ٧٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-15
من الأخير
لاصقة تغـ تال هدوء الانتخابات وتوقظ شياطين الطوائف - من الأخير م٢ - حلقة ٧٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-15
Live Talk
حملات مجانية لزراعة الأشجار ومكافحة التصحر - Live Talk - الحلقة ١٣٩ | 2025
10:30 | 2025-10-15
Live Talk
حملات مجانية لزراعة الأشجار ومكافحة التصحر - Live Talk - الحلقة ١٣٩ | 2025
10:30 | 2025-10-15
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 15-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-15
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 15-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-15
52 دقيقة
المال العام والسرّ الممنوع - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٤ | الموسم 7
16:00 | 2025-10-14
52 دقيقة
المال العام والسرّ الممنوع - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٤ | الموسم 7
16:00 | 2025-10-14
جات بالليل
جات بلليل 90 دقيقة تفصل عن المنديال 14-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-14
جات بالليل
جات بلليل 90 دقيقة تفصل عن المنديال 14-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-14
منتدى سومر
العراق والسعودية توقعات 13-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-13
منتدى سومر
العراق والسعودية توقعات 13-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-13
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-10-16
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-10-16
مايك السومرية
آلا طالباني - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٧ | season 1
16:00 | 2025-10-15
مايك السومرية
آلا طالباني - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٧ | season 1
16:00 | 2025-10-15
من الأخير
لاصقة تغـ تال هدوء الانتخابات وتوقظ شياطين الطوائف - من الأخير م٢ - حلقة ٧٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-15
من الأخير
لاصقة تغـ تال هدوء الانتخابات وتوقظ شياطين الطوائف - من الأخير م٢ - حلقة ٧٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-15
Live Talk
حملات مجانية لزراعة الأشجار ومكافحة التصحر - Live Talk - الحلقة ١٣٩ | 2025
10:30 | 2025-10-15
Live Talk
حملات مجانية لزراعة الأشجار ومكافحة التصحر - Live Talk - الحلقة ١٣٩ | 2025
10:30 | 2025-10-15
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 15-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-15
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 15-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-15
52 دقيقة
المال العام والسرّ الممنوع - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٤ | الموسم 7
16:00 | 2025-10-14
52 دقيقة
المال العام والسرّ الممنوع - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٤ | الموسم 7
16:00 | 2025-10-14
جات بالليل
جات بلليل 90 دقيقة تفصل عن المنديال 14-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-14
جات بالليل
جات بلليل 90 دقيقة تفصل عن المنديال 14-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-14
منتدى سومر
العراق والسعودية توقعات 13-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-13
منتدى سومر
العراق والسعودية توقعات 13-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-13
اخترنا لك
ارتفاع مستمر في أسعار الذهب بالأسواق العراقية اليوم
05:52 | 2025-10-16
بعد الارتفاع.. انخفاض جديد بأسعار صرف الدولار اليوم
03:55 | 2025-10-16
عالميا.. ارتفاع أسعار النفط بعد تصريحات ترامب
03:51 | 2025-10-16
النقد الدولي يفجر مفاجأة تخص روسيا
11:28 | 2025-10-15
اسعار الدولار في تعاملات المساء العراقية بعد الاغلاق
09:52 | 2025-10-15
اليوم.. ارتفاع جنوني يضرب سوق الذهب في العراق
06:08 | 2025-10-15
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.