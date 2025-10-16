العراق يعلن تلقيه طلبين من عُمان وأرمينيا للانضمام إلى "طريق التنمية"

وقال ، للوكالة الرسمية وتابعته : إن "الشركاء الحقيقيين في هذا المشروع هم الدول المجاورة للعراق، ونتطلع أيضاً إلى انضمام دول أخرى من خارج الإقليم"، مشيراً إلى أن " ودولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب الشريك الحقيقي الجمهورية التركية، جميعها أبدت حرصاً على دعم المشروع من خلال الاجتماعات واللقاءات والمداولات التي هدفت إلى خلق رؤية اقتصادية مشتركة تمثل لبنة أساسية لتطوير اقتصاد المنطقة".وتابع الأسدي: أن "سلطنة عُمان قدمت رسمياً طلب الانضمام إلى المشروع، ونتمنى أن تحذو والدول الأخرى حذوها"، لافتاً إلى أن "السفير الأرميني، لدى أبدى رغبة كبيرة في أن تكون بلاده جزءاً من المشروع، من خلال إنشاء للصناعات الأرمينية والتبادل التجاري مع العراق والمنطقة"، مشدداً على أن "هذا التفاعل يعكس حجم الاهتمام الدولي بالمشروع".وأشار إلى، أن "اتصالات جرت مع ممثلين من وإسبانيا وألمانيا وبلجيكا، إضافة إلى ، حيث أكد سفير الاتحاد الأوروبي أن جميع دول الاتحاد مهتمة في "، معتبراً ان "هذا المشروع لم يعد مشروعاً عراقياً محلياً فقط، بل أصبح مشروعاً دولياً نطمح من خلاله إلى تحقيق تطور اقتصادي واسع يخدم العراق والمنطقة".