ارتفاع أغلب بورصات الخليج في ختام التداولات بدعم صعود النفط

وزاد خبراء الاقتصاد من تقديراتهم لنمو الاقتصاد السعودي هذا العام، كأكبر اقتصاد في المنطقة.وأنهى مؤشر السوق جلسة يوم الخميس، مرتفعاً بنسبة 0.1 في المائة ليغلق عند 11697 نقطة، وارتفع سهم أرامكو السعودية بنسبة 1 في المائة عند 25.30 ، بينما صعدت أسهم سابك، والعقارية، وسابك للمغذيات، بنسب تتراوح بين 1 و4 في المائة.وعلى صعيد أسعار النفط، ارتفعت بنحو واحد في المائة، بعد أن قال الرئيس الأميركي ترمب إن تعهَّد بالتوقف عن شراء النفط الروسي، مما قد يقلل الإمدادات من مناطق أخرى حول العالم، وهو ما عزز شهية المخاطرة في الأسواق الخليجية.وفي بقية الأسواق، ارتفع مؤشر بورصة بنسبة 0.2 في المائة مسجلاً أكبر مكسب يومي منذ 8 أكتوبر (تشرين الأول)، فيما هبط سهم طلبات بنسبة 4.1 في المائة ليقود مؤشر سوق دبي المالي للإغلاق على انخفاض 0.2 في المائة. وأغلق مؤشر السوق الأول ببورصة عند أعلى مستوى منذ 24 سبتمبر (أيلول)، فيما أغلق مؤشر البورصة القطرية مرتفعاً 1.5 في المائة ليحقق أكبر مكاسبه اليومية منذ 13 أغسطس (آب).