صندوق النقد يحذر من التوترات التجارية بين واشنطن وبكين

وقال سرينيفاسان للصحفيين خلال الاجتماعات السنوية لمجلسي محافظي والبنك الدولي في : "إذا تفاقمت التوترات التجارية، ستؤثر على الاقتصاد العالمي، ولكن بدرجة أكبر على ".وأشار ممثل الصندوق إلى أن منطقة لا تزال تواجه مخاطر كبيرة، بما في ذلك ارتفاع التكاليف المالية والضعف المرتبط بالمخاطر.