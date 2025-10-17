تنظيم الاستيراد.. توقعات بارتفاع اسعار السيارات بالعراق

يرى خبراء اقتصاد ومديرو شركات سيارات تحدثوا لـ«إرم بزنس» أن الآلية الجديدة التي تدرس تطبيقها لا تهدف فقط إلى تقليل الزحام وضبط السوق، بل تمهد أيضاً لمرحلة جديدة على طريق توطين الصناعة، عبر التصنيع المحلي والتجميع داخل البلاد، في مسعى لتقليل الاعتماد على الواردات وتحفيز الاستثمارات في قطاع والصناعة.للسيارات في قالت قبل أيام ان يستورد 200 الف سيارة سنويا، وهناك خطط لتنظيم عملية الاستيراد والسيطرة على الاعداد المتزايدة، وفق دراسة تأخذ بعين الاعتبار السيارات القديمة والمستعملة والمتضررة والجديدة، وسيتم رفع الدراسة الى لاقرارها.بالمقابل، يرى المختصون بهذه التجارة، ان التعليمات حتى وان لن تذهب الى حظر الاستيراد بل الى التنظيم فقط، فهذا يعني انها ستقلل بشكل او باخر من اعداد السيارات المعروضة، وبالتالي سترتفع السيارات، وتقول احدى شركات تجارة السيارات ان سوق السيارات في العراق يعتمد بشكل كامل على استيراد السيارات من مختلف الأسواق، ونسبة امتلاك السيارات الجديدة الزيرو تبلغ 70% بينما تميل القرى والأرياف لاستخدام السيارات المستعملة.ومن المتوقع ان يكون التوجه ذاهبا نحو التصنيع والتجميع داخل العراق، خصوصا مع توجه الحكومة ومفاتحتها بعض الدول المصدرة للسيارات لفتح خطوط انتاج داخل العراق، وفي إشارة الى فارق الأسعار بالسيارات بين 2002 والان، حيث كان يتم استيراد شاحنة في عام 2002 على متنها 12 سيارة بسعر اجمالي 20 الف دولار، اما الان فاصغر سيارة تبلغ 20 الف دولار لوحدها.