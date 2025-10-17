الصفحة الرئيسية
روسيا تعلن إسقاط 23 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضيها
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-544136-638962939630170641.jpg
سقوط حر لأسعار النفط: العراق يواجه تهديداً ماليّاً خطيراً!
اقتصاد
2025-10-17 | 06:31
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,156 شوهد
السومرية نيوز
– اقتصاد
حذّر الخبير الاقتصادي
منار العبيدي
، من تراجع أسعار النفط، مشيراً إلى أنها تشهد سقوطاً حراً قد يؤثر على الوضع المالي في
العراق
.
وأوضح
العبيدي
أن سعر خام
البصرة
الثقيل بلغ 59.59 دولاراً للبرميل، فيما وصل خام البصرة المتوسط إلى 60.74 دولاراً.
ودعا إلى إيقاف الصرف الباذخ على الحملات الانتخابية التي طشت فيها ترليونات الدنانير، مشدداً على ضرورة تشكيل خلية أزمة حكومية لمعالجة الوضع المالي في ظل انخفاض أسعار النفط واحتمال انهيارها إلى مستوى 50 دولاراً للبرميل.
وأشار إلى أن هذا الانخفاض مرتبط بـضعف الطلب وفائض الإمدادات الوشيك، بعد الاتفاق بين الرئيسين الأمريكي والروسي على الاجتماع لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا، فضلاً عن الحرب التجارية القائمة بين
الصين
والولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى مزيد من الأخبار السيئة لأسعار النفط.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
مرصد اقتصادي: أسعار النفط ستلامس 60 دولارا والعجز المالي سيرتفع
06:14 | 2025-10-11
وزير الخارجية الأمريكي: نواجه تهديداً وشيكاً يتطلب إجراءات حاسمة
09:46 | 2025-09-23
الجولة الـ3 من دوري النجوم تنطلق اليوم: الشرطة يواجه نوروز والطلبة يلاقي النفط
04:07 | 2025-09-25
حزب الله: معضلة خطيرة للغاية تواجه لبنان وندرس كل الخيارات
12:36 | 2025-09-05
سقوط حر لأسعار النفط
العراق يواجه تهديداً ماليّاً خطيراً!
الولايات المتحدة
السومرية نيوز
منار العبيدي
سومرية نيوز
السومرية
العبيدي
البصرة
العراق
+A
-A
اخترنا لك
حقل السيبة الغازي.. ثروة بمليارات الأقدام المكعبة تحت سيطرة استثمارات خارجية
04:41 | 2025-10-17
شراء "رضا امريكي وهمي".. العقوبات الامريكية تضع المصارف العراقية "ضحية احتيال" لشركات الضغط
04:27 | 2025-10-17
تنظيم الاستيراد.. توقعات بارتفاع اسعار السيارات بالعراق
01:57 | 2025-10-17
بدر النيابية تطالب بتدخل عاجل بشأن الوحدات السكنية.. أسعار مبالغة ولا تخدم الفقير
16:02 | 2025-10-16
صندوق النقد يحذر من التوترات التجارية بين واشنطن وبكين
11:10 | 2025-10-16
العراق يعلن تلقيه طلبين من عُمان وأرمينيا للانضمام إلى "طريق التنمية"
08:40 | 2025-10-16
