سقوط حر لأسعار النفط: العراق يواجه تهديداً ماليّاً خطيراً!

وأوضح أن سعر خام الثقيل بلغ 59.59 دولاراً للبرميل، فيما وصل خام البصرة المتوسط إلى 60.74 دولاراً.ودعا إلى إيقاف الصرف الباذخ على الحملات الانتخابية التي طشت فيها ترليونات الدنانير، مشدداً على ضرورة تشكيل خلية أزمة حكومية لمعالجة الوضع المالي في ظل انخفاض أسعار النفط واحتمال انهيارها إلى مستوى 50 دولاراً للبرميل.وأشار إلى أن هذا الانخفاض مرتبط بـضعف الطلب وفائض الإمدادات الوشيك، بعد الاتفاق بين الرئيسين الأمريكي والروسي على الاجتماع لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا، فضلاً عن الحرب التجارية القائمة بين والولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى مزيد من الأخبار السيئة لأسعار النفط.