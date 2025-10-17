النفيس "الأصفر" بصدد تسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي منذ 2008

ويشهد الذهب طلبا قويا في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي إلى جانب تنامي الرهانات على خفض أسعار الفائدة في .وارتفع سعر الذهب في العقود الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 4332.17 دولار للأونصة، بحلول الساعة 11:02 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل في وقت سابق مستوى قياسيا عند 4378.69 دولار.كذلك قفزت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم شهر المقبل بنسبة 1% لتصل إلى 4345.90 دولار للأونصة. ومن المتوقع أن يحقق الذهب مكاسب بنحو 8% هذا الأسبوع.وقال ألكسندر زومبفي، وهو تاجر معادن ثمينة لدى "هيراوس ميتالز " إن "توقعات خفض أسعار الفائدة والمخاطر الجيوسياسية والمخاوف المصرفية المستمرة، توفر بيئة داعمة للغاية للذهب".