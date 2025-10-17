من فائض إلى عجز تاريخي.. اضطرابات المناجم تعيد رسم خريطة النحاس عالميا

وتقول وكالة "بلومبرغ" إن هذا التحول المفاجئ لا علاقة له بالطلب، الذي لا يزال مدعوما بقوة بفعل التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة وازدهار مراكز البيانات، بل يرتبط بسلسلة من الاضطرابات في مناجم ضخمة تحت الأرض في إندونيسيا وتشيلي وجمهورية الديمقراطية.وإلى جانب الانتكاسات التي طالت مناجم مفتوحة كبيرة حول العالم، أثارت الحوادث المتكررة تحت الأرض قلقا بالغا بشأن قدرة الصناعة على استغلال الرواسب التي تزداد عمقا وتزداد صعوبة من الناحية التقنية.وقد ارتفعت أسعار النحاس بشكل حاد مؤخرا، مع إعادة تقييم نماذج التوريد في ظل هذه الأزمات.وخلال أسبوع ، انضم كيني إيفز، الرئيس التنفيذي لشركة IXM Holding وأحد أبرز المتداولين في الصناعة، إلى المتفائلين، متوقعا أن تتداول الأسعار بالقرب من مستوى قياسي يبلغ 12000 دولار للطن قبل نهاية العام، وهو الرأي نفسه الذي شاركه نيك سنودون، رئيس أبحاث المعادن في مجموعة ميركوريا للطاقة.وقال ماكسيمو ، رئيس شركة كوديلكو، أكبر منتج للنحاس في العالم، في مقابلة يوم الثلاثاء: "شهدنا نقصا في إمدادات النحاس تحديدا بسبب مشاكل استمرارية التشغيل، وفي الوقت نفسه نشهد طلبا قويا للغاية".ويتمتع باتشيكو بخبرة عملية عميقة، إذ ما زالت شركته تكافح للتعافي من أسوأ حادث تعدين شهدته تشيلي منذ عقود.كما شهدت جمهورية الكونغو الديمقراطية اضطرابا كبيرا، حيث تسبب النشاط الزلزالي في فيضانات اجتاحت مجمع كاموا-كاكولا للنحاس، بينما أدى انهيار طيني مميت في إندونيسيا إلى توقف العمل في منجم غراسبيرغ، أحد أكبر مناجم النحاس في العالم.ويشير خوان إغناسيو غوزمان، رئيس شركة الاستشارات المعدنية GEM، إلى عاملين مشتركين في سلسلة انتكاسات قطاع التعدين هذا العام: صعوبات التكيف مع تغير المناخ، والسعي المفرط لتحقيق أقصى معدلات إنتاج دون توفير احتياطات أمان كافية.كما حذرت مؤسسة من أن الافتراض الأساسي لاضطرابات السنوية يجب أن يرفع من 5% إلى 6%، وهو ما قد يؤدي إلى إخراج ما يصل إلى 300 ألف طن من النحاس من السوق العالمية.وتتوقع أن يقل الإنتاج عن الطلب بمقدار 590 ألف طن في العام المقبل، ما سيشكل أكبر عجز في العرض منذ عام 2004، ويؤكد دخول سوق النحاس مرحلة جديدة من التحديات والفرص في آن واحد.