غرب القرنة 2.. جوهرة النفط العراقي التي تراهن عليها بغداد لمستقبل الطاقة

في سبعينيات الماضي، اكتشف الجيولوجيون السوفيت حقل غرب القرنة 2 النفطي، الذي يغطي مساحة 340 كيلومترًا مربعًا، ويقع جنوب على بعد نحو 65 كيلومترًا .







ويشكّل الحقل النفطي ركيزة أساسية في الاقتصاد العراقي، إذ يُسهم في دعم موارده من خلال صادرات النفط، بالإضافة إلى توفير الآلاف من فرص العمل، فضلًا عن مشروعات التنمية المجتمعية بالمناطق القريبة من الحقل.



كما يُعدّ غرب القرنة 2، أحد أضخم حقول النفط في العالم، ويُعد أحد الأصول الإستراتيجية لبغداد في قطاع النفط، وجزءًا من سلسلة الحقول العملاقة في ، التي تحوي احتياطيات هائلة من النفط الخام.



معلومات عن حقل غرب القرنة 2

تشير أبرز معلومات عن حقل غرب القرنة 2 إلى أن الحقل اكتُشِفَ عام 1973، وتتولى شركة لوك أويل الروسية (lukoil) تشغيله، وتمتلك فيه حصة نسبتها 75%، وفق البيانات الواردة بمنصة "غلوبال إنرجي مونيتور".



وتشارك الحكومية التابعة لوزارة النفط العراقية في الحقل بحصة 25% بالاشتراك مع شركة لوك أويل بموجب الشروط التعاقدية بصفتها أحد المقاولين في المشروع، لكنها لا تتحمّل أي تكاليف وتتلقّى فقط حصتها من الأرباح. ويُسهم الحقل في تعزيز مكانة في سوق النفط العالمية ورفع قدراتها الإنتاجية لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، إذ يُعوّل عليه لتقديم دور رئيس في تحقيق مستهدفات زيادة إنتاج البلاد إلى 8 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2027.

بدأ التطوير الأولي للحقل في عام 1997، لكنه توقف بسبب العقوبات التي فرضتها على العراق في عام 2002، ثم استؤنف في ديسمبر/كانون الأول 2009، عندما حصلت على عقد التطوير لاتحاد شركات لوك أويل وستات أويل (Statoil).



وفي 31 يناير/كانون الثاني 2010، وُقّعت اتفاقية تطوير وإنتاج للمشروع، لمدة 20 عامًا حتى عام 2030، مع إمكان التمديد لمدة 5 سنوات، بين شركة لوك أويل بنسبة (56.25%)، وشركة ستات أويل بنسبة (18.75%)، وشركة (25%).



وفي مايو/أيار عام 2012، خرجت شركة ستات أويل من المشروع، ونُقلت حصتها إلى لوك أويل، حسبما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.



وفي يناير/كانون الثاني عام 2013، وُقعت اتفاقية تكميلية لعقد التطوير، بهدف تحقيق طاقة إنتاجية تبلغ 1.2 مليون برميل يوميًا من النفط، لمدة 19.5 عامًا، مع تمديد مدة العقد لمدة 5 سنوات أخرى، لتصبح 25 عامًا.



وفي يوليو/تموز عام 2021، قال الرئيس التنفيذي لشركة لوك أويل، فاجيت أليكبيروف، إن الشركة قد تخفّض حصتها في الحقل، لكن السلطات العراقية تفاوضت معها على تحسين الظروف الاقتصادية للمشروع، ما أدى إلى تراجعها.



وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وُقعت اتفاقية تكميلية لعقد تطوير وإنتاج النفط في حقل غرب القرنة 2، نصّت على تحسين الظروف وتمديد عقد الخدمة لمدة 10 أعوام، حتى عام 2045.



احتياطيات حقل غرب القرنة 2

تبلغ احتياطيات حقل غرب القرنة 2 العراقي الأولية القابلة للاستخراج نحو 14 مليار برميل، يتركّز أكثر من 90% من هذه الاحتياطيات في مكمني المشرف واليمامة، حسبما أورد الموقع الرسمي لشركة لوك أويل.



ويبلغ إنتاج النفط في الحقل العراقي نحو 480 ألف برميل يوميًا، بواقع 450 ألف برميل يوميًا من مكمن المشرف، ونحو 30 ألف برميل يوميًا من مكمن اليمامة، ويمثّل مكمن المشرف نحو 10% من إجمالي إنتاج العراق من النفط الخام، و15% من صادراته النفطية.



وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أُقيمت احتفالية بمناسبة بلوغ الإنتاج المتراكم للحقل مليار برميل من النفط، بإيرادات مالية بلغت أكثر من 40 مليار دولار دعّمت الموازنة المالية.



وتخطّط شركة لوك أويل الروسية لزيادة الإنتاج إلى 800 ألف برميل يوميًا بحلول عام 2027، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.



تطوير حقل غرب القرنة 2

شهد تطوير حقل غرب القرنة 2 النفطي العراقي مرحلتين، إذ بدأ العمل في المرحلة الأولى من مشروع تطوير الحقل في أبريل/نيسان عام 2012، وفي 29 مارس/آذار 2014، بدأ الإنتاج التجاري للنفط من الحقل، الذي وصل إلى 120 ألف برميل يوميًا.



وبحلول نهاية عام 2014، وصل إنتاج النفط بحقل غرب القرنة 2 إلى 380 ألف برميل يوميًا.



وفي 12 أبريل/نيسان 2017، أعلنت شركة لوك أويل أنها أنجزت المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد في حقل غرب القرنة 2، على مساحة 450 كيلومترًا مربعًا، لتحديث النموذج الجيولوجي للحقل.



وفي مايو/أيار عام 2018، وُقعت خطة تطوير جديدة للمرحلة الثانية من تطوير الحقل، وبحلول أبريل/نيسان عام 2019، بلغ إجمالي الإنتاج من المرحلة الأولى من المشروع 100 مليون طن من النفط.



وشملت المرحلة الأولى من تطوير حقل غرب القرنة 2 تركيب منشأة مركزية لمعالجة النفط بطاقة 400 ألف برميل يوميًا، تنتج النفط من 48 بئرًا تطويريًا مرتبطة بـ5 منصات آبار.

وتشمل البنية التحتية للحقل خزانات تخزين النفط بسعة إجمالية تبلغ 198 ألف متر مكعب في مزرعة خزانات طوبا، الواقعة على بُعد 60 كيلومترًا من مدينة (550 كيلومترًا جنوب بغداد).



وتشمل البنية التحتية المساعدة الأخرى توربينات غازية بقوة 126 ميغاواط، ومنشأة معالجة المياه، ونظام استخراج غاز الوقود، وأنظمة الصرف الصحي، ومعسكرًا ميدانيًا، وخطوط تدفق إضافية، وطرق وصول.



وفي فبراير/شباط عام 2019، بدأت شركة لوك أويل حفر آبار إنتاجية جديدة بصفتها جزءًا من المرحلة الثانية من التطوير، وأبرمت عقودًا لحفر 57 بئرًا إنتاجية، بما في ذلك 54 بئرًا في مكمن المشرف، و3 آبار في مكمن اليمامة، إلى جانب مرافق معالجة النفط المرتبطة بها.



وخلال عام 2022، طالبت العراقية بتسريع توسيع مشروعات الاستثمار الأمثل للغاز المصاحب من حقل غرب القرنة 2.



نقل النفط

يُنقل النفط المنتج من مشروع غرب القرنة 2 ويُصدّر إلى أسواق النفط عبر مشروع خط أنابيب "توبا- " الذي أُطلق بعد توقيع ملحق عقد التطوير في يونيو/حزيران عام 2014.



إذ مُدّ خطا أنابيب بطول 120 كيلومترًا لتصدير النفط المنتج إلى مزرعة خزانات طوبا، وأيضًا إلى مزرعة خزانات الفاو الواقعة على ساحل .



المصدر: منصة الطاقة