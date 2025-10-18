الشروع في إعداد موازنة 2026

وقال صالح في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إنه "بموجب رقم 6 لسنة 2019 المعدل، فإن ماضية في إعداد مشروع للبلاد للسنة المالية 2026"، لافتاً الى أنه "في حال تعذر إقرارها بالتوقيتات الدستورية أو التشريعية المحددة بسبب دورة الحياة النيابية القريبة، فتتولى الحكومة الصرف في العام 2026 على أساس شهري بنسبة 12/1 من المصروفات الفعلية الجارية للعام 2025 بما في ذلك الانفاق على المشاريع الاستثمارية المستمرة والالتزامات الخارجية وغيرها من النفقات الواجبة الدفع".وأوضح أن "النشاط المالي سيستمر في إدارة تحصيل الإيرادات والاستمرار بالصرف على أبواب الصرف المحددة بموجب الاتحادي المشار إليه آنفاً الى حين إقرار موازنة العام 2026 من ، وعندها تطلق التخصيصات لأي نشاطات يتطلبها النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة من مشاريع استثمارية جديدة وغيرها من التزامات مستجدة".