مستشار حكومي يحدد احتمالين للوضع المالي العراقي في 2026

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
07:45 AM
الى
08:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
شرطة نيويورك تكشف عدد المشاركين باحتجاجات السبت
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-544266-638964489924280191.jpg
مستشار حكومي يحدد احتمالين للوضع المالي العراقي في 2026
اقتصاد
2025-10-19 | 01:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,199 شوهد
السومرية
نيوز-اقتصاد
حدد المستشار المالي للحكومة،
مظهر محمد صالح
، اليوم الاحد، مسارين محتملين لموازنة العام المقبل والوضع المالي في 2026، حيث اما يكون وفق الوضع الحالي لناحية الانفاق على التوظيف والاستثمار وزيادة الديون داخليا، او تقليص الانفاق وزيادة الجبايات.
وقال صالح ان "هناك مشهدان افتراضيان لموازنة العام 2026، إذ يشير المشهد الأول إلى استمرار النهج التوسعي في الإنفاق العام، مما يضمن الحفاظ على زخم المشاريع الاستثمارية ومعدلات التوظيف الحالية، لكنه في المقابل يزيد من الضغوط على المالية العامة عبر اتساع فجوة العجز وارتفاع الحاجة إلى التمويل، سواء من خلال الاقتراض الداخلي الذي قد يؤثر في السيولة النقدية، أو ربما الخارجي باحتمالات أقل، ما يمكن أن يؤدي إلى رفع مستوى المديونية ويحد من الحيز المالي المستقبلي".
وأضاف أن "استقرار سعر النفط عند 70 دولاراً يظل مرهوناً بتوازنات سوقية وسياسية دولية غير مستقرة، مما يجعل هذا السيناريو محفوفاً بالمخاطر"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
وأوضح المستشار الحكومي، أن "المشهد الثاني، القائم على سعر 60 دولاراً للبرميل، يمثل خياراً أكثر تحفظاً وواقعية، وينسجم مع سياسات الضبط المالي وتعزيز الاستدامة، إذ سيؤدي إلى ترشيد الإنفاق العام وتوجيهه نحو الأولويات الأساسية، مع تحفيز الحكومة على توسيع القاعدة الإيرادية غير النفطية وتفعيل أدوات الجباية والكفاءة الضريبية".
وأكد أنه "على الرغم من أن السيناريو الثاني قد يقيد بعض فرص النمو في المدى القصير، التي يمكن تداركها بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والاستثمار الأجنبي، إلا أنه يعزز الاستقرار المالي ويمنح السياسة المالية مرونة أكبر في مواجهة الصدمات".
ويرى المستشار صالح، أنه وبين هذين المسارين، تبرز أهمية تنويع مصادر الإيرادات وتفعيل القطاعات غير النفطية بوصفها الركيزة الأساسية لتقليص فجوة العجز وضمان التوازن المالي طويل الأمد، مع الحفاظ على السقف الافتراضي للعجز البالغ قرابة 64 ترليون دينار لكلا المشهدين، لأغراض التحوط.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
مستشار حكومي "مزيّف" يقع بكمين في الكرادة
02:02 | 2025-09-08
المالية توضح بشأن تثبيت العقود ضمن موازنة 2026
07:25 | 2025-07-31
الحكومة تبدأ إعداد موازنة 2026.. ومستشار يوضح آلية الصرف في حال تأخر الإقرار
03:55 | 2025-10-18
السوداني: نعمل على تحسين الوضع الاقتصادي والمالي للعراق
13:33 | 2025-09-27
موازنة 2026
اموال العراق
الاستثمار الأجنبي
مظهر محمد صالح
السومرية نيوز
سومرية نيوز
محمد صالح
السومرية
العراق
القاع
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
متجاوزاً السعودية والأردن والامارات.. منتخبنا الوطني يحقق مركزاً جديداً في تصنيف FIFA
رياضة
33.39%
09:35 | 2025-10-17
متجاوزاً السعودية والأردن والامارات.. منتخبنا الوطني يحقق مركزاً جديداً في تصنيف FIFA
09:35 | 2025-10-17
تخص الدولار.. تعليمات جديدة من البنك المركزي
اقتصاد
23.9%
03:37 | 2025-10-18
تخص الدولار.. تعليمات جديدة من البنك المركزي
03:37 | 2025-10-18
لهذا السبب.. ميتا تقرر إغلاق تطبيق "ماسنجر"
تكنولوجيا
23.07%
07:28 | 2025-10-18
لهذا السبب.. ميتا تقرر إغلاق تطبيق "ماسنجر"
07:28 | 2025-10-18
أجمل لاعبة في العالم تشعل الجدل باختيارها بين ميسي ورونالدو
رياضة
19.65%
05:39 | 2025-10-18
أجمل لاعبة في العالم تشعل الجدل باختيارها بين ميسي ورونالدو
05:39 | 2025-10-18
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
منطقة الصدرية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-19
ناس وناس
منطقة الصدرية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-19
عشرين
الطارمية.. بين الصراع السني والاتهام الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-18
عشرين
الطارمية.. بين الصراع السني والاتهام الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-18
رحال
جولة حول اعمار الكنائس المدمرة في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٨ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-18
رحال
جولة حول اعمار الكنائس المدمرة في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٨ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-18
Biotic
امراض القلب عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-17
Biotic
امراض القلب عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-17
حصاد السومرية
شعارات الصدر.. عنوان مؤتمر السوداني الانتخابي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-17
حصاد السومرية
شعارات الصدر.. عنوان مؤتمر السوداني الانتخابي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-17
الهوا الك
مأساة العسكريين والأرامل: حقوق مهدورة وخدمة مسروقة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٨ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-17
الهوا الك
مأساة العسكريين والأرامل: حقوق مهدورة وخدمة مسروقة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٨ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-17
علناً
مشاكل الخدمات وقانون العاصمة - علناً م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-16
علناً
مشاكل الخدمات وقانون العاصمة - علناً م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-16
هنادي وليان
أسبوع بلا سكر..كيف يؤثر على بشرتك؟ - هنادي وليان - الحلقة ٦ | 2025
15:00 | 2025-10-16
هنادي وليان
أسبوع بلا سكر..كيف يؤثر على بشرتك؟ - هنادي وليان - الحلقة ٦ | 2025
15:00 | 2025-10-16
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
منطقة الصدرية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-19
ناس وناس
منطقة الصدرية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-19
عشرين
الطارمية.. بين الصراع السني والاتهام الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-18
عشرين
الطارمية.. بين الصراع السني والاتهام الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-18
رحال
جولة حول اعمار الكنائس المدمرة في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٨ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-18
رحال
جولة حول اعمار الكنائس المدمرة في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٨ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-18
Biotic
امراض القلب عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-17
Biotic
امراض القلب عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-17
حصاد السومرية
شعارات الصدر.. عنوان مؤتمر السوداني الانتخابي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-17
حصاد السومرية
شعارات الصدر.. عنوان مؤتمر السوداني الانتخابي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-17
الهوا الك
مأساة العسكريين والأرامل: حقوق مهدورة وخدمة مسروقة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٨ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-17
الهوا الك
مأساة العسكريين والأرامل: حقوق مهدورة وخدمة مسروقة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٨ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-17
علناً
مشاكل الخدمات وقانون العاصمة - علناً م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-16
علناً
مشاكل الخدمات وقانون العاصمة - علناً م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-16
هنادي وليان
أسبوع بلا سكر..كيف يؤثر على بشرتك؟ - هنادي وليان - الحلقة ٦ | 2025
15:00 | 2025-10-16
هنادي وليان
أسبوع بلا سكر..كيف يؤثر على بشرتك؟ - هنادي وليان - الحلقة ٦ | 2025
15:00 | 2025-10-16
اخترنا لك
مستشار السوداني يوضح: الدين الخارجي واجب السداد حتى 2028 ولا يتعدى الـ9 مليارات دولار
05:50 | 2025-10-19
تعاملات صباح الأحد.. الدولار يسجل 142500 دينار للبيع
04:05 | 2025-10-19
البنك المركزي يصدر تحذيرا رسميا من محاولات احتيال
14:19 | 2025-10-18
الشروع في إعداد موازنة 2026
07:30 | 2025-10-18
غرب القرنة 2.. جوهرة النفط العراقي التي تراهن عليها بغداد لمستقبل الطاقة
05:10 | 2025-10-18
الذهب يفتتح الأسبوع بارتفاع جنوني في الأسواق العراقية
04:48 | 2025-10-18
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.