مستشار السوداني يوضح: الدين الخارجي واجب السداد حتى 2028 ولا يتعدى الـ9 مليارات دولار

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
12:45 PM
الى
01:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
شرطة نيويورك تكشف عدد المشاركين باحتجاجات السبت
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-544290-638964643347534416.jpg
مستشار السوداني يوضح: الدين الخارجي واجب السداد حتى 2028 ولا يتعدى الـ9 مليارات دولار
اقتصاد
2025-10-19 | 05:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
408 شوهد
السومرية نيوز
– اقتصاد
أصدر مستشار
رئيس الوزراء
للشؤون المالية،
مظهر محمد صالح
، اليوم الأحد، توضيحاً بشأن الديون الداخلية والخارجية للعراق، فيما أشار الى أن الدين الخارجي واجب السداد حتى 2028 ولا يتعدى الـ9 مليارات دولار.
وقال صالح في تصريح للوكالة الرسمية، إن "هناك صورة ضبابية في تفسير موضوع الدين الخارجي، حيث ان الديون الخارجية الواجبة السداد لغاية العام 2028 لا تتعدى الـ9 مليارات دولار وهو يشكل نصف إجمالي الدين الخارجي للبلاد بالغالب"، مبينا ان "هناك آليات تسديد منسقة بين
وزارة المالية
والبنك المركزي وهي في غاية الحوكمة والشفافية وتتم تسويته بدقة ضمن برنامج محكم وتخصيصات في
الموازنة العامة الاتحادية
ويطفئ بشكل دوري مع مجتمع الدائنين الدوليين".
وأضاف ان "مجموع الدين الخارجي لا يتعدى ما ذكر في أعلاه وأن ما ورد في كتاب البنك المركزي من مبالغ تقتضي التفسير، إذ إن
العراق
غير ملزم بدفعها ولاسيما مبلغ 41 مليار دولار لكونها تخضع لاتفاقية
نادي باريس
للعام 2004 التي تولت شطب 80% أو أكثر من تلك الديون التي تتعلق بالحرب العراقية -الإيرانية أو ما يسمى بديون ما قبل العام 1990".
وتابع "أما الدين الداخلي المشار إليه في كتاب البنك المركزي فهو نتاج تراكم أزمات مالية - أمنية ومالية وصحية تعرض اليها الاقتصاد العراقي خلال العقد الماضي ومنذ الحرب على الإرهاب الداعشي، رافقت ذلك في السنوات الأخيرة عوامل جيوسياسية حادة عرضت أسواق النفط العالمية الى هبوط الأسعار بسبب هبوط النمو في الاقتصاد العالمي"، موضحا ان "الاقتراض الذي قامت به الحكومة الحالية كدين داخلي لا يشكل سوى 18% من إجماليات الدين الداخلي التحوطي الذي جاءت به الموازنة
العامة الاتحادية
( الموازنة الثلاثية ) بموجب القانون رقم 13 لسنة 2023 للأعوام 2023-2025)".
وذكر أن "ما يشار إلى الدين الداخلي البالغ نحو 91 تريليون دينار، هو في غالبيته بحوزة الجهاز المصرفي الحكومي وتحت إدارة مالية وفنية عالية المستوى"، لافتا الى ان "هناك لجاناً مختصة تعمل بالتعاون مع شركات استشارية دولية، على تحويل جزء كبير من ذلك الدين العام الداخلي إلى أدوات استثمارية إنتاجية ضمن
صندوق
وطني لإدارة الدين الداخلي المذكور على نحو يهدف إلى تنشيط الاقتصاد الحقيقي وتحويل التزامات المديونية إلى فرص استثمارية في القطاع الحقيقي للاقتصاد العراقي"، موضحا ان "العراق يعيش حاليا في أفضل فترات الاستقرار بسبب قوة الاحتياطيات الأجنبية والتي وظيفتها استقرار القوة الشرائية للدينار العراقي والتنمية المستدامة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
البنك المركزي: الديون الخارجية الواجبة السداد لا تتجاوز 13 مليار دولار
05:59 | 2025-10-19
السوداني يؤكد: العراق سيستثمر جميع ما ينتج في حقول النفط من غاز بحلول عام 2028
05:25 | 2025-07-22
السوداني: حجم الاستثمارات العربية والأجنبية التي دخلت الى العراق تجاوزت (102) مليار دولار
15:50 | 2025-10-17
رئيس الوزراء: حجم السوق الدوائية في العراق تجاوز 3 مليارات دولار
06:49 | 2025-10-12
مظهر
الدين
الخارجي
الموازنة العامة الاتحادية
العامة الاتحادية
مظهر محمد صالح
السومرية نيوز
وزارة المالية
رئيس الوزراء
سومرية نيوز
نادي باريس
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تخص الدولار.. تعليمات جديدة من البنك المركزي
اقتصاد
27.27%
03:37 | 2025-10-18
تخص الدولار.. تعليمات جديدة من البنك المركزي
03:37 | 2025-10-18
لهذا السبب.. ميتا تقرر إغلاق تطبيق "ماسنجر"
تكنولوجيا
25.35%
07:28 | 2025-10-18
لهذا السبب.. ميتا تقرر إغلاق تطبيق "ماسنجر"
07:28 | 2025-10-18
بالتنسيق مع التربية.. مفوضية الانتخابات تحدد موعد عطلة المدارس
محليات
23.94%
03:48 | 2025-10-19
بالتنسيق مع التربية.. مفوضية الانتخابات تحدد موعد عطلة المدارس
03:48 | 2025-10-19
أجمل لاعبة في العالم تشعل الجدل باختيارها بين ميسي ورونالدو
رياضة
23.45%
05:39 | 2025-10-18
أجمل لاعبة في العالم تشعل الجدل باختيارها بين ميسي ورونالدو
05:39 | 2025-10-18
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
منطقة الصدرية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-19
ناس وناس
منطقة الصدرية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-19
عشرين
الطارمية.. بين الصراع السني والاتهام الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-18
عشرين
الطارمية.. بين الصراع السني والاتهام الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-18
رحال
جولة حول اعمار الكنائس المدمرة في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٨ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-18
رحال
جولة حول اعمار الكنائس المدمرة في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٨ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-18
Biotic
امراض القلب عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-17
Biotic
امراض القلب عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-17
حصاد السومرية
شعارات الصدر.. عنوان مؤتمر السوداني الانتخابي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-17
حصاد السومرية
شعارات الصدر.. عنوان مؤتمر السوداني الانتخابي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-17
الهوا الك
مأساة العسكريين والأرامل: حقوق مهدورة وخدمة مسروقة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٨ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-17
الهوا الك
مأساة العسكريين والأرامل: حقوق مهدورة وخدمة مسروقة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٨ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-17
علناً
مشاكل الخدمات وقانون العاصمة - علناً م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-16
علناً
مشاكل الخدمات وقانون العاصمة - علناً م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-16
هنادي وليان
أسبوع بلا سكر..كيف يؤثر على بشرتك؟ - هنادي وليان - الحلقة ٦ | 2025
15:00 | 2025-10-16
هنادي وليان
أسبوع بلا سكر..كيف يؤثر على بشرتك؟ - هنادي وليان - الحلقة ٦ | 2025
15:00 | 2025-10-16
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
منطقة الصدرية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-19
ناس وناس
منطقة الصدرية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-19
عشرين
الطارمية.. بين الصراع السني والاتهام الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-18
عشرين
الطارمية.. بين الصراع السني والاتهام الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-18
رحال
جولة حول اعمار الكنائس المدمرة في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٨ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-18
رحال
جولة حول اعمار الكنائس المدمرة في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٨ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-18
Biotic
امراض القلب عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-17
Biotic
امراض القلب عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-17
حصاد السومرية
شعارات الصدر.. عنوان مؤتمر السوداني الانتخابي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-17
حصاد السومرية
شعارات الصدر.. عنوان مؤتمر السوداني الانتخابي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-17
الهوا الك
مأساة العسكريين والأرامل: حقوق مهدورة وخدمة مسروقة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٨ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-17
الهوا الك
مأساة العسكريين والأرامل: حقوق مهدورة وخدمة مسروقة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٨ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-17
لقطات
المصرف اعلن افلاسه وهسه فلوسنا راحت بالملايين 😕 | ناس وناس
17:00 | 2025-10-16
لقطات
المصرف اعلن افلاسه وهسه فلوسنا راحت بالملايين 😕 | ناس وناس
17:00 | 2025-10-16
علناً
مشاكل الخدمات وقانون العاصمة - علناً م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-16
علناً
مشاكل الخدمات وقانون العاصمة - علناً م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-16
اخترنا لك
مصدر حكومي: يحاول البعض تحميل الحكومة الحالية مسؤولية ديون الحقبة السابقة
11:28 | 2025-10-19
قروض اسكانية لـ17 الف معاملة.. اليك التفاصيل
09:45 | 2025-10-19
من جديد.. الدولار يرتفع في الأسواق العراقية
09:41 | 2025-10-19
تعاملات صباح الأحد.. الدولار يسجل 142500 دينار للبيع
04:05 | 2025-10-19
مستشار حكومي يحدد احتمالين للوضع المالي العراقي في 2026
01:35 | 2025-10-19
البنك المركزي يصدر تحذيرا رسميا من محاولات احتيال
14:19 | 2025-10-18
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.