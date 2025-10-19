قروض اسكانية لـ17 الف معاملة.. اليك التفاصيل

وقال المتحدث باسم الوزارة، ، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إن "عدد المعاملات الإقراضية المقبولة إلكترونياً بلغ حتى الآن نحو 17 ألف معاملة، ضمن القروض الإسكانية التي أُعيد فتح التقديم عليها مطلع العام الحالي عبر منصة أور الإلكترونية".وأوضح أن "عملية التقديم جرت من خلال استمارة إلكترونية تعتمد نظام نقاط المفاضلة لضمان شمول الفئات الأكثر استحقاقاً"، مشيراً إلى أنه "من المؤمل شمول نحو 20 ألف مقترض خلال العام الحالي من أصل المبالغ المخصصة والبالغة 950 مليار دينار عراقي".وأضاف أن " الإسكان يعمل بتمويل ذاتي، حيث تُعاد تدوير المبالغ المستحصلة من المقترضين السابقين لإتاحتها لمستفيدين جدد"، لافتاً إلى أن "الصندوق يشهد إقبالاً واسعاً وزخماً كبيراً عند فتح باب التقديم، نظراً لأن القروض تُمنح بدون فوائد".