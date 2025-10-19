الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-544344-638965035186005199.jpeg
السوداني يضع حجر الأساس لمستشفى ويعلن عن دعم القطاع الخاص
اقتصاد
2025-10-19 | 16:44
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
405 شوهد
أعلن
رئيس الوزراء
محمد شياع السوداني
، مساء الأحد، عن اتخاذ إجراءات لدعم القطاع الخاص وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات، وذلك خلال وضع حجر الأساس لمستشفى في بغداد.
وقال
مكتب السوداني
في بيان، "أطلق رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
، اليوم الأحد، الأعمال التنفيذية لمستشفى بغداد الدولي الذي تنفذه شركة استثمار القابضة القطرية، وعبر عن ترحيبه بالاشقاء من
دولة قطر
وهم ينفذون صرحا طبيا كبيرا في بغداد والذي يمثل، مع المشاريع السابقة، صورة من صور التعاون بين البلدين الشقيقين واستذكر زيارة امير دولة قطر الشيخ
تميم بن حمد ال ثاني
الى بغداد والتي اعلن خلالها عن حزمة مشاريع بسقف مالي يتراوح من (5- 7) مليار دولار في مختلف المجالات".
وأشار
رئيس الوزراء
الى "العمل بكل عزم على تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار عبر تقليل الروتين، ومعالجة قوانين سابقة تمثل عائقا امام الاستثمارات الاجنبية، فضلا عن حزمة من القرارات الحكومية والتشريعات".
وثمن
السوداني
جهود الملاكات الطبية والإدارية والفنية في
وزارة الصحة
، والهيئة الوطنية للاستثمار، وامانة بغداد، لإكمال متطلبات منح الاجازة الاستثمارية وتوقيع العقد، مؤكداً أن هذا المشروع سيحظى بدعم ومتابعة، وتقديم التسهيلات المطلوبة من مختلف الجهات المعنية لتنفيذه وفق ما مخطط ومصمم وبالتوقيتات المحددة.
ولفت الى أن "حكومتنا اتخذت إجراءات باتجاه دعم القطاع الخاص وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات تجاوزت 102 مليار دولار"، مضيفا "
مشروع طريق التنمية
يمثل جانبا آخر من الفرص الاستثمارية، التي تعد من قبل الشركات الاستشارية العالمية".
وتابع "القطاع الصحي ضمن أهم أولويات عمل الحكومة التي حققت نقلة نوعية فيه، من خلال تطبيق
قانون الضمان الصحي
"، مردفا "اتخذنا خطوات فاعلة لتطبيق
قانون الضمان
الصحي الذي شمل مليونين و300 ألف مواطن".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
