السوداني يضع حجر الأساس لمستشفى ويعلن عن دعم القطاع الخاص

وقال في بيان، "أطلق رئيس ، اليوم الأحد، الأعمال التنفيذية لمستشفى بغداد الدولي الذي تنفذه شركة استثمار القابضة القطرية، وعبر عن ترحيبه بالاشقاء من وهم ينفذون صرحا طبيا كبيرا في بغداد والذي يمثل، مع المشاريع السابقة، صورة من صور التعاون بين البلدين الشقيقين واستذكر زيارة امير دولة قطر الشيخ الى بغداد والتي اعلن خلالها عن حزمة مشاريع بسقف مالي يتراوح من (5- 7) مليار دولار في مختلف المجالات".وأشار الى "العمل بكل عزم على تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار عبر تقليل الروتين، ومعالجة قوانين سابقة تمثل عائقا امام الاستثمارات الاجنبية، فضلا عن حزمة من القرارات الحكومية والتشريعات".وثمن جهود الملاكات الطبية والإدارية والفنية في ، والهيئة الوطنية للاستثمار، وامانة بغداد، لإكمال متطلبات منح الاجازة الاستثمارية وتوقيع العقد، مؤكداً أن هذا المشروع سيحظى بدعم ومتابعة، وتقديم التسهيلات المطلوبة من مختلف الجهات المعنية لتنفيذه وفق ما مخطط ومصمم وبالتوقيتات المحددة.ولفت الى أن "حكومتنا اتخذت إجراءات باتجاه دعم القطاع الخاص وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات تجاوزت 102 مليار دولار"، مضيفا " يمثل جانبا آخر من الفرص الاستثمارية، التي تعد من قبل الشركات الاستشارية العالمية".وتابع "القطاع الصحي ضمن أهم أولويات عمل الحكومة التي حققت نقلة نوعية فيه، من خلال تطبيق "، مردفا "اتخذنا خطوات فاعلة لتطبيق الصحي الذي شمل مليونين و300 ألف مواطن".