برنت عند 61 دولارا.. أسعار النفط تواصل الانخفاض

وانخفضت 24 سنتا أو ما يعادل 0.4 بالمئة إلى 61.05 دولار للبرميل بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأمريكي 21 سنتا، أو 0.4 بالمئة إلى 57.33 دولار، مما بدد المكاسب التي حققتها يوم الجمعة.انخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من اثنين بالمئة الأسبوع الماضي، ليسجلا الانخفاض الأسبوعي الثالث على التوالي، ويرجع ذلك جزئيا إلى توقعات وكالة بزيادة فائض المعروض في عام 2026.وقالت مصادر تجارية ومحللون إن الضغط الأمريكي والأوروبي على المشترين الآسيويين للطاقة الروسية قد يحد من واردات الهند من النفط اعتبارا من كانون الأول، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار الإمدادات للصين، بحسب رويترز.