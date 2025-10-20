اليوم.. الذهب يواصل ارتفاعه التاريخي في العراق

وشهدت أسعار الذهب العراقي عيار 21 بين 815 و825 ألف دينار للمثقال الواحد.اما أسعار الذهب الخليجي في محال الصاغة فقدت تراوحت بين 850 و860، فيما سجلت أسعار العراقي 820 و830 ألف دينار للمثقال الواحد.وتواصل أسعار الذهب العالمية ارتفاعها القياسي، في ظل تزايد ثقة المستثمرين في إقدام الفدرالي الأميركي على خفض الفائدة في سبتمبر أيلول.