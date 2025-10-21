الصفحة الرئيسية
روسيا تعلن تدمير 14 مسيرة أوكرانية فوق ثلاث مقاطعات
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-544438-638966248454040719.jpg
تراجع أسعار الذهب عالميًا.. هل هي فرصة للشراء؟
اقتصاد
2025-10-21 | 02:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,647 شوهد
السومرية
نيوز-اقتصاد
توقفت مسيرة ارتفاع الذهب عالميا ومن غير المعلوم ما اذا كان توقف مؤقت ام طويل، حيث استقر عند 4333 دولار للاونصة.
وانخفضت أسعار الذهب مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح بعد أن بلغ
المعدن
النفيس مستوى قياسيًا جديدًا في الجلسة السابقة، مدفوعًا بآمال خفض إضافي لأسعار الفائدة الأمريكية وبالطلب القوي على الأصول الآمنة.
وتراجع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.55% إلى 4,333 دولار للأونصة، بعدما سجل أمس الإثنين أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4,381.21 دولار، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب لتسليم
ديسمبر
بنسبة 0.22% إلى 4,349 دولار للأونصة، وعلى الجانب الآخر، ارتفعت عقود مؤشر الدولار بنحو 0.13%.
وقال كبير محللي الأسواق في شركة كيه سي إم تريد
تيم ووترر
إن عمليات جني الأرباح إلى جانب وجود تراجع نسبي في تدفقات الملاذ الآمن تسببت في خفض طفيف لأسعار الذهب اليوم، مضيفًا أن أي تراجعات جديدة في الأسعار ستُعتبر فرصًا للشراء طالما واصل
الاحتياطي الفيدرالي
مسار خفض أسعار الفائدة الحالي.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
بعد الارتفاع التاريخي.. تراجع أسعار الذهب في العراق
06:41 | 2025-10-02
رغم تراجع السلع الغذائية.. قفزة بأسعار اللحوم عالميا
09:12 | 2025-10-03
انخفاض أسعار الذهب عالمياً
11:34 | 2025-08-14
تراجع صادرات الذهب الإماراتية إلى العراق بنسبة 53%
07:46 | 2025-09-03
اسعار الذهب
المعدن الاصفر
الاحتياطي الفيدرالي
السومرية نيوز
سومرية نيوز
تيم ووترر
السومرية
المعدن
ديسمبر
فيدرا
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
العراق يبدي موقفاً من الإجراءات السعودية بحق "مشجعين مسيئين"
رياضة
37.09%
09:21 | 2025-10-19
العراق يبدي موقفاً من الإجراءات السعودية بحق "مشجعين مسيئين"
09:21 | 2025-10-19
من جديد.. الدولار يرتفع في الأسواق العراقية
اقتصاد
25.68%
09:41 | 2025-10-19
من جديد.. الدولار يرتفع في الأسواق العراقية
09:41 | 2025-10-19
دمشق ترد على أنباء انشقاق قنصلها السابق في دبي
دوليات
18.66%
18:31 | 2025-10-19
دمشق ترد على أنباء انشقاق قنصلها السابق في دبي
18:31 | 2025-10-19
كشف حقيقة إلقاء القبض على قاتل الشهيد صفاء المشهداني
أمن
18.58%
06:49 | 2025-10-20
كشف حقيقة إلقاء القبض على قاتل الشهيد صفاء المشهداني
06:49 | 2025-10-20
المزيد
من الأخير
مبعوث ترامب يفرش طريق بغداد بالحشيش - من الأخير م٢ - حلقة ٧٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-20
من الأخير
مبعوث ترامب يفرش طريق بغداد بالحشيش - من الأخير م٢ - حلقة ٧٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-20
Live Talk
الكشف المبكر لسرطان الثدي - Live Talk - الحلقة ١٤٢ | 2025
10:30 | 2025-10-20
Live Talk
الكشف المبكر لسرطان الثدي - Live Talk - الحلقة ١٤٢ | 2025
10:30 | 2025-10-20
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-20
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-20
عشرين
الطارمية.. بين الصراع السني والاتهام الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-18
عشرين
الطارمية.. بين الصراع السني والاتهام الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-18
رحال
جولة حول اعمار الكنائس المدمرة في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٨ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-18
رحال
جولة حول اعمار الكنائس المدمرة في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٨ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-18
Biotic
امراض القلب عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-17
Biotic
امراض القلب عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-17
حصاد السومرية
شعارات الصدر.. عنوان مؤتمر السوداني الانتخابي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-17
حصاد السومرية
شعارات الصدر.. عنوان مؤتمر السوداني الانتخابي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-17
الهوا الك
مأساة العسكريين والأرامل: حقوق مهدورة وخدمة مسروقة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٨ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-17
الهوا الك
مأساة العسكريين والأرامل: حقوق مهدورة وخدمة مسروقة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٨ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-17
من الأخير
مبعوث ترامب يفرش طريق بغداد بالحشيش - من الأخير م٢ - حلقة ٧٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-20
من الأخير
مبعوث ترامب يفرش طريق بغداد بالحشيش - من الأخير م٢ - حلقة ٧٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-20
Live Talk
الكشف المبكر لسرطان الثدي - Live Talk - الحلقة ١٤٢ | 2025
10:30 | 2025-10-20
Live Talk
الكشف المبكر لسرطان الثدي - Live Talk - الحلقة ١٤٢ | 2025
10:30 | 2025-10-20
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-20
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-20
عشرين
الطارمية.. بين الصراع السني والاتهام الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-18
عشرين
الطارمية.. بين الصراع السني والاتهام الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-18
رحال
جولة حول اعمار الكنائس المدمرة في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٨ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-18
رحال
جولة حول اعمار الكنائس المدمرة في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٨ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-18
Biotic
امراض القلب عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-17
Biotic
امراض القلب عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-17
حصاد السومرية
شعارات الصدر.. عنوان مؤتمر السوداني الانتخابي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-17
حصاد السومرية
شعارات الصدر.. عنوان مؤتمر السوداني الانتخابي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-17
الهوا الك
مأساة العسكريين والأرامل: حقوق مهدورة وخدمة مسروقة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٨ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-17
الهوا الك
مأساة العسكريين والأرامل: حقوق مهدورة وخدمة مسروقة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٨ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-17
في تعاملات الدولار اليوم.. الأسعار شبه مستقرة
03:55 | 2025-10-21
ايران: صدرنا خدمات الى العراق بـ128 مليون دولار خلال 6 اشهر
02:45 | 2025-10-21
أسعار الدولار تعود الى وضعها في تعاملات المساء
09:34 | 2025-10-20
اليوم.. الذهب يواصل ارتفاعه التاريخي في العراق
06:13 | 2025-10-20
أسعار الصرف في العراق اليوم: الدولار عند 142,750 ديناراً للبيع
04:08 | 2025-10-20
برنت عند 61 دولارا.. أسعار النفط تواصل الانخفاض
01:41 | 2025-10-20
