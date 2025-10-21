تراجع أسعار الذهب عالميًا.. هل هي فرصة للشراء؟

وانخفضت أسعار الذهب مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح بعد أن بلغ النفيس مستوى قياسيًا جديدًا في الجلسة السابقة، مدفوعًا بآمال خفض إضافي لأسعار الفائدة الأمريكية وبالطلب القوي على الأصول الآمنة.وتراجع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.55% إلى 4,333 دولار للأونصة، بعدما سجل أمس الإثنين أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4,381.21 دولار، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب لتسليم بنسبة 0.22% إلى 4,349 دولار للأونصة، وعلى الجانب الآخر، ارتفعت عقود مؤشر الدولار بنحو 0.13%.وقال كبير محللي الأسواق في شركة كيه سي إم تريد إن عمليات جني الأرباح إلى جانب وجود تراجع نسبي في تدفقات الملاذ الآمن تسببت في خفض طفيف لأسعار الذهب اليوم، مضيفًا أن أي تراجعات جديدة في الأسعار ستُعتبر فرصًا للشراء طالما واصل مسار خفض أسعار الفائدة الحالي.