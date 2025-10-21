ايران: صدرنا خدمات الى العراق بـ128 مليون دولار خلال 6 اشهر

وقال رئيس يحيى ال اسحاق، في تصريح نقلته والتلفزيون الإيرانية، إنه "يتم تصدير ما قيمته 300 إلى 400 مليون دولار من الخدمات التقنية والهندسية من إلى سنويا".وأضاف ان "العراق استثمر نحو 100 مليار دولار من موارده الذاتية، فضلاً عن الاستثمارات الأجنبية، في هذه المشاريع".وأكد أن "70 بالمئة من الخدمات في العراق مستوردة"، مشيرا الى ان "المعرفة التقنية والخدمات الهندسية مجالات رفيعة المستوى ونأمل أن يتم الاستفادة من هذه القدرات فيها".وتابع: "إذا لم يتم الاستفادة من قدرات العراق في المجالات الفنية والهندسية فإن منافسين آخرين سيدخلون هذا السوق".