الذهب يواصل تحطيم الأرقام القياسية في العراق

وشهدت أسعار الذهب العراقي عيار 21 في البورصة تراوح الاسعار بين 810 و815 ألف دينار للمثقال الواحد.اما أسعار الذهب الخليجي في محال الصاغة فقدت تراوحت بين 875 و880، فيما سجلت أسعار العراقي 820 و830 ألف دينار للمثقال الواحد.وتواصل أسعار الذهب العالمية ارتفاعها القياسي، في ظل تزايد ثقة المستثمرين في إقدام الفدرالي الأميركي على خفض الفائدة في سبتمبر أيلول.