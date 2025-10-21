مرصد اقتصادي عراقي: 27 مليار دينار صرفيات رئاسة الجمهورية خلال 7 أشهر

وذكر المرصد في بيان ورد لـ ، ان "الصرفيات الفعلية لرئاسة الجمهورية بلغت نحو 4 مليارات دينار شهريًا، حيث تمثل 99% منها نفقات تشغيلية (رواتب، سفر، مستلزمات إدارية وحماية)".وأضاف ان "إجمالي الصرفيات خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي بلغ 27,655,686,533 دينارًا، أي ما يعادل 3 مليارات و951 مليون دينار شهرياً"، لافتا الى ان "حجم النفقات التشغيلية بلغ 27,504,508,345 ديناراً، في حين لم تتجاوز النفقات الاستثمارية 151,178,188 ديناراً، وهو ما يوضح النسبة الضئيلة للاستثمار مقابل التشغيل".وذكر ان "هذا التفاوت الكبير بين حجم الصرف وطبيعة النشاطات يثير تساؤلات حول كفاءة العامة وفعالية الإنفاق الحكومي".