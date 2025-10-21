الصفحة الرئيسية
مرصد اقتصادي عراقي: 27 مليار دينار صرفيات رئاسة الجمهورية خلال 7 أشهر
اقتصاد
2025-10-21 | 07:22
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
80 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
كشف مرصد إيكو عراق الاقتصادي، اليوم الثلاثاء، ان صرفيات رئاسة الجمهورية خلال 7 أشهر وصلت الى 27 مليار دينار.
وذكر المرصد في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "الصرفيات الفعلية لرئاسة الجمهورية بلغت نحو 4 مليارات دينار شهريًا، حيث تمثل 99% منها نفقات تشغيلية (رواتب، سفر، مستلزمات إدارية وحماية)".
وأضاف ان "إجمالي الصرفيات خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي بلغ 27,655,686,533 دينارًا، أي ما يعادل 3 مليارات و951 مليون دينار شهرياً"، لافتا الى ان "حجم النفقات التشغيلية بلغ 27,504,508,345 ديناراً، في حين لم تتجاوز النفقات الاستثمارية 151,178,188 ديناراً، وهو ما يوضح النسبة الضئيلة للاستثمار مقابل التشغيل".
وذكر ان "هذا التفاوت الكبير بين حجم الصرف وطبيعة النشاطات يثير تساؤلات حول كفاءة
إدارة الأموال
العامة وفعالية الإنفاق الحكومي".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
