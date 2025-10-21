استقرار سوق العملة.. الدولار يحافظ على أسعاره في بغداد وأربيل

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء، استقراراً في وأربيل، مع اغلاق البورصة.





سعر البيع: 142500 دينار عراقي مقابل 100 دولار



سعر الشراء: 140500 دينار عراقي مقابل 100 دولار.







سعر البيع: 141350 دينارا لكل 100 دولار



سعر الشراء: 141150 دينارا مقابل 100 دولار أمريكي.

