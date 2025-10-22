الصفحة الرئيسية
التالي
ناس وناس
من
04:00 AM
الى
05:00 AM
LIVE
بريطانيا على شفا حرب داخل العائلة الملكية.. ما علاقة ولي العهد
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-544635-638967070407559960.jpeg
4 أسباب عالمية تدفع أسعار النفط للارتفاع
اقتصاد
2025-10-22 | 01:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
111 شوهد
السومرية
نيوز-اقتصاد
ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% اليوم الأربعاء، لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي بدعم من مخاطر الإمدادات المرتبطة بالعقوبات وآمال التوصل إلى اتفاق تجاري بين
الولايات المتحدة
والصين.
وصعدت
العقود الآجلة لخام برنت
94 سنتا، أو 1.5 بالمئة، إلى 62.26 دولار للبرميل وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب
تكساس
الوسيط الأمريكي 92 سنتا، أو 1.6 بالمئة، إلى 58.16 دولار.
وتعافى النفط من أدنى مستوى له في خمسة أشهر الذي سجله يوم الاثنين، مدفوعا بزيادة ضخ المنتجين للنفط وتأثير التوتر التجاري على الطلب، ونشأت مخاطر على الإمدادات من أنباء تأجيل قمة مقررة بين الرئيسين الأمريكي
دونالد ترامب
والروسي
فلاديمير بوتين
ومخاوف انقطاع الإمدادات التي غذتها الضغوط الغربية على شراء دول بآسيا للنفط الروسي.
وقال موكيش ساهديف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إكس أناليستس لاستشارات أسواق الطاقة، "على الرغم من التوقعات السلبية السائدة نتيجة وفرة المعروض النفطي وضعف الطلب، فإن خطر انقطاع الإمدادات في بؤر ساخنة مثل
روسيا
وفنزويلا وكولومبيا والشرق الأوسط لا يزال قائما، ويحول دون بقاء أسعار النفط دون مستوى 60 دولارا، بحسب رويترز.
ويراقب المستثمرون عن كثب أيضا تقدم محادثات التجارة بين
الولايات المتحدة
والصين، إذ من المتوقع أن يجتمع مسؤولون من البلدين هذا الأسبوع في
ماليزيا
.
وكانت وزارة
الطاقة الأمريكية
أعلنت أمس الثلاثاء أنها تتطلع إلى شراء مليون برميل من النفط الخام لإعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي من النفط، سعيا منها للاستفادة من انخفاض أسعار النفط نسبيا للمساعدة في تجديد المخزون.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
عالميا.. ارتفاع أسعار النفط بعد تصريحات ترامب
03:51 | 2025-10-16
عالميا.. ارتفاع أسعار النفط في التعاملات المبكرة
03:11 | 2025-08-07
ارتفاع أسعار النفط عالمياً
11:03 | 2025-07-28
عالميا.. ارتفاع أسعار النفط مع ترقب العقوبات على النفط الروسي
03:18 | 2025-10-02
اسعار النفط
خام برنت
العقود الآجلة لخام برنت
الولايات المتحدة
الطاقة الأمريكية
فلاديمير بوتين
السومرية نيوز
دونالد ترامب
سومرية نيوز
السومرية
+A
-A
Softimpact
