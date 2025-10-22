4 أسباب عالمية تدفع أسعار النفط للارتفاع

وصعدت 94 سنتا، أو 1.5 بالمئة، إلى 62.26 دولار للبرميل وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأمريكي 92 سنتا، أو 1.6 بالمئة، إلى 58.16 دولار.وتعافى النفط من أدنى مستوى له في خمسة أشهر الذي سجله يوم الاثنين، مدفوعا بزيادة ضخ المنتجين للنفط وتأثير التوتر التجاري على الطلب، ونشأت مخاطر على الإمدادات من أنباء تأجيل قمة مقررة بين الرئيسين الأمريكي والروسي ومخاوف انقطاع الإمدادات التي غذتها الضغوط الغربية على شراء دول بآسيا للنفط الروسي.وقال موكيش ساهديف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إكس أناليستس لاستشارات أسواق الطاقة، "على الرغم من التوقعات السلبية السائدة نتيجة وفرة المعروض النفطي وضعف الطلب، فإن خطر انقطاع الإمدادات في بؤر ساخنة مثل وفنزويلا وكولومبيا والشرق الأوسط لا يزال قائما، ويحول دون بقاء أسعار النفط دون مستوى 60 دولارا، بحسب رويترز.ويراقب المستثمرون عن كثب أيضا تقدم محادثات التجارة بين والصين، إذ من المتوقع أن يجتمع مسؤولون من البلدين هذا الأسبوع في .وكانت وزارة أعلنت أمس الثلاثاء أنها تتطلع إلى شراء مليون برميل من النفط الخام لإعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي من النفط، سعيا منها للاستفادة من انخفاض أسعار النفط نسبيا للمساعدة في تجديد المخزون.