صندوق النقد الدولي يكشف تقريرا حول الوضع الاقتصادي في العراق

وذكرت الصندوق في تقرير تابعته ، انه "بعد مراجعة التقرير الأخير حول آفاق الاقتصاد العالمي، توقع الصندوق توجه نمو الاقتصادي في نحو الأعلى، وتوقع بتوجه التضخم نحو الأدنى.وجاءت بيانات التقرير كالاتي:نمو الناتج المحلي الإجمالي:من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعراق بنسبة 0.5٪ خلال هذا العام، بعد أن كان متوقعًا في أبريل أن يسجل انكماشًا بنسبة 0.2٪، أما في عام 2026، فمن المتوقع أن يرتفع النمو إلى 3.6٪، بعد أن كانت التقديرات السابقة تشير إلى نمو بنسبة 1.4٪ فقط.التضخم:وتم تخفيض تقديرات التضخم لعام 2025 من 2.5٪ إلى 1.5٪، كما تم تخفيض تقديرات عام 2026 من 2.7٪ إلى 2.5٪.وتعكس هذه المراجعات تفاؤلًا متزايدًا بشأن تعافي الاقتصاد العراقي واستقرار الأسعار مقارنة بالتقديرات السابقة.