أسعار الدولار في التعاملات المسائية

– اقتصاد

تنشر نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق المحلية العراقية في تعاملات المساء بعد اغلاق البورصتين الرئيسيتين في الكفاح والحارثية.

سعر البيع 142,500 دينارا مقابل 100 دولار.



سعر الشراء 140,500 دينارا مقابل 100 دولار.



وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار.