العراق الرابع عربيا بامتلاكه الذهب

وتعد احتياطيات الذهب مؤشرا مهما للقوة الاقتصادية والاستقرار المالي، حيث توفر للدول حماية ضد التقلبات الاقتصادية والمالية.ومع استمرار عالميا، تبرز أهمية هذه الاحتياطيات كأحد أهم أدوات الحفاظ على القيمة ومواجهة التحديات الاقتصادية المحتملة.وفيما يلي ترتيب أكثر امتلاكا للمعدن الأصفر بحسب بيانات العالمي:1. : 323.1 طن2. : 286.8 طن3. الجزائر: 173.6 طن4. : 162.7 طن5. ليبيا: 146.7 طن6. مصر: 128.6 طن7. قطر: 115.2 طن8. : 79 طنا9. الإمارات: 74.4 طن10. : 72.5 طنأكبر الدول امتلاكا لاحتياطي الذهب في العالم وفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي:1. : 8133.5 طن2. : 3350.8 طن3. : 2451.8 طن4. : 2437 طنا5. : 2326.5 طن6. : 2302.3 طن7. : 1039.9 طن8. الهند: 880 طنا9. : 846 طنا10. : 639 طنا