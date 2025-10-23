Alsumaria Tv
البث المباشر
عقوبات أمريكية جديدة على قطاع الطاقة الروسي
أسعار النفط تقفز عالميا بعد القرارات الأمريكية الأخيرة

اقتصاد

2025-10-23 | 03:21
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
أسعار النفط تقفز عالميا بعد القرارات الأمريكية الأخيرة
566 شوهد


السومرية نيوز ـ اقتصاد

صعدت أسعار النفط في تعاملات اليوم الخميس بقوة بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عملاقي النفط الروسيين "روس نفط" و"لوك أويل"، ما أثار مخاوف شح المحروقات عالميا.


وبحلول الساعة 09:15 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" لشهر ديسمبر المقبل بنسبة 3.71% إلى 60.66 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" للشهر نفسه بنسبة 3.55% إلى 64.81 دولار للبرميل، بحسب ما أظهرته التداولات.

ويوم أمس فرضت وزارة الخزانة الأمريكية المزيد من العقوبات على قطاع الطاقة الروسية مستهدفة شركتي "لوك أويل" و"روس نفط".

وكانت بريطانيا قد فرضت الأسبوع الماضي عقوبات على شركتي "روس نفط" و"لوك أويل" الأسبوع الماضي. كما أقرت دول الاتحاد الأوروبي الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد روسيا، والتي تشمل حظرا على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي.

من جهتها أكدت روسيا مرارا قدرتها على تحمل ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها عليها منذ عدة سنوات، مشيرة إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح سابقا بأن سياسة كبح وإضعاف روسيا تمثل استراتيجية طويلة الأمد للغرب، وبأن العقوبات ألحقت ضررا بالغا بالاقتصاد العالمي.

وبحلول الساعة 09:15 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" لشهر ديسمبر المقبل بنسبة 3.71% إلى 60.66 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" للشهر نفسه بنسبة 3.55% إلى 64.81 دولار للبرميل، بحسب ما أظهرته التداولات.

ويوم أمس فرضت وزارة الخزانة الأمريكية المزيد من العقوبات على قطاع الطاقة الروسية مستهدفة شركتي "لوك أويل" و"روس نفط".
اخترنا لك
العقوبات الأميركية تشمل شركة روسية لنقل نقل النفط العراقي من كردستان
06:14 | 2025-10-23
انخفاض التضخم في العراق.. هل يشير إلى ركود اقتصادي؟
06:12 | 2025-10-23
تحديث جديد لأسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم
05:07 | 2025-10-23
داماك إنترناشونال توسع حضورها الإقليمي وتطلق رسمياً المرحلة الأولى من مشروع "داماك هيلز بغداد"
04:02 | 2025-10-23
أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق العراقية
04:02 | 2025-10-23
العراق الرابع عربيا بامتلاكه الذهب
10:08 | 2025-10-22

