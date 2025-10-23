تحديث جديد لأسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم

وشهدت أسعار الذهب العراقي عيار 21 بين 775 و780 ألف دينار للمثقال الواحد.اما أسعار الذهب الخليجي في محال الصاغة فقدت تراوحت بين 835 و830، ألف دينار للمثقال الواحد في .وتواصل أسعار الذهب العالمية عدم الاستقرار، في ظل تزايد ثقة المستثمرين في إقدام الفدرالي الأميركي على خفض الفائدة في سبتمبر أيلول.