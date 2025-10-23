انخفاض التضخم في العراق.. هل يشير إلى ركود اقتصادي؟

وقال في مدونة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "نسبة التضخم الشهري بالعراق يرتفع بنسبة 0.1%، بينما نسبة التضخم السنوية تنخفض بمقدار 0.3%"، مشيراً إلى سلع شهدت انخفاضاً بنسب التضخم الشهرية والسنوية وهي: "الأغذية، المشروبات، الملابس والأحذية، الأجهزة المنزلية، الاتصالات، المطاعم والفتادق، الترفيه والثقافة".وأوضح العبيدي أن "انخفاض الأسعار عامل إيجابي للمواطن"، مستدركاً بأنه "يجب أن يراعى تأثيره على الاقتصاد بشكل عام، حيث أن انخفاض التضخم يعني في أحد أسبابه أن عرض السلع أكبر من الطلب، ما يعني تراجعاً في السوق وتراجعاً في ثقافة الاستهلاك".وبين إنه "من الضروري ربط نسب التضخم بنسب قياس الاقتصاد التي هي نمو الناتج الإجمالي، عدد الوظائف الجديدة والمستحدثة، نسبة البطالة، عدد الشركات المسجلة وعدد الشركات التي توقف نشاطها"، مبيناً أن " هذه البيانات تعطي صورة أوضح إن كان هذا التراجع بنسب التضخم هو نتيجة حالة ركود يموء فيها الاقتصاد العراقي أم هو نتيجة إصلاحات اقتصادية؟".