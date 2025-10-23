العقوبات الأميركية تشمل شركة روسية لنقل نقل النفط العراقي من كردستان

وقال المرصد في بيان وؤد لـ ، إن "شركة الروسية تأسست 1997، وتنتج حوالي 40% من النفط الروسي"، مبيناً أن "رئيسها التنفيذي يعد مقربا من الرئيس الروسي ".واوضح، أن "شركة روزنفت التي شملت بالعقوبات الأميركية تملك 60% من الانبوب الكردي الذي ينقل نفط المستخرج من الإقليم لتركيا لحساب "، مضيفاً ان " 40% المتبقية هي لـ شركة KAR الكردية".وتابع المرصد أن "الشركة تدير حقل بجيل Bijel بدهوك بنسبة 80% وفق عقود تقاسم الإنتاج".