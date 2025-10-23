الدولار يحافظ على ثباته مع إقفال البورصة المحلية

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، في وأربيل، مع إغلاق البورصة.



سعر البيع: 142500 دينار مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 140500 دينار مقابل 100 دولار.





سعر البيع: 141200 دينار لكل 100 دولار

سعر الشراء: 141075 ديناراً مقابل 100 دولار.

