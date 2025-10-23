بعد الارتفاع القياسي للذهب.. هل حان وقت البيع في العراق أم فرصة الشراء قائمة؟

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
عقوبات أمريكية جديدة على قطاع الطاقة الروسي
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

بعد الارتفاع القياسي للذهب.. هل حان وقت البيع في العراق أم فرصة الشراء قائمة؟

اقتصاد

2025-10-23 | 09:53
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بعد الارتفاع القياسي للذهب.. هل حان وقت البيع في العراق أم فرصة الشراء قائمة؟
1,433 شوهد

يشهد سوق الذهب العالمي منذ مطلع عام 2025 ارتفاعا تاريخيا غير مسبوق، إذ تجاوز سعر الأونصة حاجز 4,000 دولار، في قفزة وصفت بأنها الأكبر منذ عقود، ما أثار تساؤلات واسعة بين المستثمرين في العراق والعالم حول ما إذا كان الوقت الحالي هو فرصة للشراء أم لحصد الأرباح والبيع.

ويربط محللون هذا الصعود بتراجع الثقة في النظام المالي الغربي عقب الحرب الروسية – الأوكرانية، حيث دفع تجميد الأصول الروسية العديد من الحكومات والمستثمرين إلى اللجوء للذهب كملاذ آمن. كما ساهمت زيادة مشتريات البنوك المركزية في آسيا والشرق الأوسط في رفع الطلب إلى مستويات قياسية.

ووفقا لتقرير مجلس الذهب العالمي، فإن نحو 76% من البنوك المركزية تخطط لتعزيز احتياطاتها من المعدن النفيس، بينما تتوقع مؤسسات مالية كبرى مثل HSBC أن يتجاوز سعر الأونصة 5,000 دولار بحلول عام 2026.

وتشير بيانات بلومبرغ وبورصة شنغهاي للذهب إلى أن الصين رفعت مخزونها إلى أكثر من 40 ألف كيلوغرام في عام 2025، في ما ينظر إليه على أنه جزء من “حرب مالية باردة” مع الولايات المتحدة، تهدف بكين من خلالها إلى تقليل اعتمادها على الدولار وسط التوترات التجارية والتكنولوجية المتصاعدة.

تاريخيا، بلغ الذهب أعلى مستوياته في تشرين الأول/أكتوبر 2025 عندما وصل إلى نحو 4,379 دولارا للأونصة، بينما كان أدنى مستوى له في تموز/يوليو 1999 عند 252.8 دولارًا للأونصة، وفق بيانات Trading Economics وInvestopedia.

في المقابل، يحذر خبراء من احتمال تكون فقاعة مالية نتيجة تزايد تدفق رؤوس الأموال نحو الذهب وأسهم الذكاء الاصطناعي معا، مشيرين إلى أن أي انفراج سياسي أو تحسن اقتصادي قد يدفع الأسعار للهبوط إلى نحو 3,000 دولار للأونصة، بحسب تقديرات بنك Citi.

أما في ما يتعلق بقرار المستثمرين، فيوصي المحللون بأن: الشراء مناسب لمن يخطط لاستثمار طويل الأجل ويتوقع استمرار الاضطراب العالمي، كذلك فإن البيع يعد منطقيا لمن حقق أرباحا كبيرة ويعتقد أن الأسعار بلغت ذروتها مؤقتا.
>> تابع قناة السومرية على  منصة X
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
حافظ القاضي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-23
Play
حافظ القاضي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-23
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
النائب بيدء خضر السلمان - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٨ | season 1
16:00 | 2025-10-22
Play
النائب بيدء خضر السلمان - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٨ | season 1
16:00 | 2025-10-22
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-22
Play
نشرة ٢٢ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-22
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-22
Play
العراق في دقيقة 22-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-22
Live Talk
Play
Live Talk
عراقية تهزم السرطان وتلهم الشباب - Live Talk - الحلقة ١٤٤ | 2025
10:30 | 2025-10-22
Play
عراقية تهزم السرطان وتلهم الشباب - Live Talk - الحلقة ١٤٤ | 2025
10:30 | 2025-10-22
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
ضيف البرنامج الشاعر فلاح السوداني 22-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-22
Play
ضيف البرنامج الشاعر فلاح السوداني 22-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-22
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - شراح أسوي؟ 22-10-2025 | 2025
00:30 | 2025-10-22
Play
الأبراج - شراح أسوي؟ 22-10-2025 | 2025
00:30 | 2025-10-22
من الأخير
Play
من الأخير
السنة.. حــ.رب الجولة الاولى - من الأخير م٢ - حلقة ٧٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-21
Play
السنة.. حــ.رب الجولة الاولى - من الأخير م٢ - حلقة ٧٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-21
جات بالليل
Play
جات بالليل
طلبات منوعة 21-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-21
Play
طلبات منوعة 21-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-21
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
طلبات 20-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-20
Play
طلبات 20-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-20
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
حافظ القاضي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-23
Play
حافظ القاضي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-23
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
النائب بيدء خضر السلمان - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٨ | season 1
16:00 | 2025-10-22
Play
النائب بيدء خضر السلمان - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٨ | season 1
16:00 | 2025-10-22
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-22
Play
نشرة ٢٢ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-22
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-22
Play
العراق في دقيقة 22-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-22
Live Talk
Play
Live Talk
عراقية تهزم السرطان وتلهم الشباب - Live Talk - الحلقة ١٤٤ | 2025
10:30 | 2025-10-22
Play
عراقية تهزم السرطان وتلهم الشباب - Live Talk - الحلقة ١٤٤ | 2025
10:30 | 2025-10-22
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
ضيف البرنامج الشاعر فلاح السوداني 22-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-22
Play
ضيف البرنامج الشاعر فلاح السوداني 22-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-22
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - شراح أسوي؟ 22-10-2025 | 2025
00:30 | 2025-10-22
Play
الأبراج - شراح أسوي؟ 22-10-2025 | 2025
00:30 | 2025-10-22
من الأخير
Play
من الأخير
السنة.. حــ.رب الجولة الاولى - من الأخير م٢ - حلقة ٧٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-21
Play
السنة.. حــ.رب الجولة الاولى - من الأخير م٢ - حلقة ٧٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-21
جات بالليل
Play
جات بالليل
طلبات منوعة 21-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-21
Play
طلبات منوعة 21-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-21
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
طلبات 20-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-20
Play
طلبات 20-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-20

اخترنا لك
الدولار يحافظ على ثباته مع إقفال البورصة المحلية
09:30 | 2025-10-23
العقوبات الأميركية تشمل شركة روسية لنقل نقل النفط العراقي من كردستان
06:14 | 2025-10-23
انخفاض التضخم في العراق.. هل يشير إلى ركود اقتصادي؟
06:12 | 2025-10-23
تحديث جديد لأسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم
05:07 | 2025-10-23
داماك إنترناشونال توسع حضورها الإقليمي وتطلق رسمياً المرحلة الأولى من مشروع "داماك هيلز بغداد"
04:02 | 2025-10-23
أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق العراقية
04:02 | 2025-10-23

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.