الدولار يهدأ بعد بيانات التضخم الأميركية

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.3% خلال الشهر الماضي، و3.0% على أساس سنوي حتى سبتمبر/أيلول، مقارنة بتوقعات الاقتصاديين الذين توقعوا ارتفاعاً بنسبة 0.4% شهريًا و3.1% سنويًا.وانخفض مؤشر الدولار في أحدث التعاملات بنسبة 0.003% إلى 98.934 بعد أن تراجع سابقًا 0.2%.