بعضها "تاريخية".. 7 عقود وصفقات كهربائية ابرمها العراق خلال العام الحالي

واستعرضت منصة الطاقة، اتفاقيات نفذها في قطاع الكهرباء خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، من بينها اتفاقيات تاريخية لم يسبق ان ينفذها العراق، ووصفت المنصة ان السياسات الحكومية تجاه ، كانت مختلفة من خلال التوسع في التوليد الذاتي، واستعمال ، وتنويع الشركاء الدوليين.تقنية سعودية بقطاع الكهرباء العراقي - يناير 2025في مطلع العام، أُعلنت صفقة سعودية جديدة لتوظيف تقنية حديثة من شأنها إنقاذ منظومة الكهرباء العراقية التي تعاني من نقص الوقود، حيث تركز الصفقة على نقل تقنيات متطورة في معالجة الوقود ومخلّفاته الناتجة عن عمليات التصفية في المحطات الحرارية والغازية، وتُعدّ هذه الخطوة من أكبر صفقات الكهرباء في العراق خلال الربع الأول من 2025، إذ تسهم في معالجة أزمة نقص الوقود، وإعادة تشغيل الوحدات المتوقفة، ودعم جهود في تطوير قطاع الكهرباء بالاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، بحسب منصة الطاقة.أكبر اتفاقيتي كهرباء في تاريخ بغداد- مارس 2025في اذار 2025 وقع العراق أكبر اتفاقيتين في تاريخ قطاع الكهرباء العراقي مع شركتي الأميركية وسيمنس الألمانية، في خطوة تُعدّ من أكبر صفقات الكهرباء في العراق منذ تأسيس المنظومة الوطنية للطاقة، وتهدف الاتفاقيتان إلى رفع القدرة التوليدية بنحو 34 ألف ميغاواط، من خلال تطوير وصيانة المحطات القائمة وإنشاء أخرى جديدة، مع التركيز على إدخال تقنيات حديثة لزيادة الكفاءة دون استهلاك كميات إضافية من الوقود.أول محطة لتوليد الكهرباء من النفايات - مارس 2025في آذار 2025 ايضا، دشّنت وزارة الكهرباء مشروعًا نوعيًا يُمكن تصنيفه ضمن أكبر صفقات الكهرباء في العراق، إذ أطلقت أول محطة لتحويل النفايات إلى طاقة كهربائية في منطقة النهروان بالعاصمة بغداد، ويُنفّذ المشروع بالتعاون مع شركة "شنغهاي" الصينية بهدف معالجة 3 آلاف طن من النفايات يوميًا لإنتاج 100 ميغاواط من الكهرباء، ما يسهم في تقليل التلوث وتحقيق فائدة اقتصادية مزدوجة.أكبر صفقة في تاريخ العراق - أبريل 2025خلال نيسان، احتلّت بغداد صدارة الاهتمام الإقليمي عبر توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "جي إي فيرنوفا" الأميركية، في إطار أكبر صفقات الكهرباء في العراق على الإطلاق، إذ تشمل إنشاء محطات إنتاج تعمل بالدورة الغازيّة المركبة بقدرة إجمالية 24 ألف ميغاواط.وتركّز الاتفاقية على تطوير محطات الكهرباء الحالية وزيادة كفاءة التشغيل من دون زيادة استهلاك الوقود، مع اعتماد مراحل تنفيذ تمتد على 4 سنوات، تموّلها مصارف عالمية متخصصة بقطاع الطاقة.الكهرباء التركية إلى العراق - يونيو 2025شهد شهر حزيران 2025 صفقة مهمة بين وشركة "أليفرين" التركية لزيادة صادرات الكهرباء من إلى بغداد، في واحدة من أكبر صفقات الكهرباء في العراق خلال النصف الأول من العام الجاري.وتتضمن الصفقة المهمة مضاعفة قدرة خط الربط الكهربائي بين البلدين من 300 إلى 600 ميغاواط، عبر خط (جزرة - كسك 400 كيلوفولت) في ، ما يعزز استقرار المنظومة الوطنية في ذروة الصيف.سفينة كهرباء تركية - يونيو 2025خلال الشهر ذاته، عززت بغداد تعاونها مع أنقرة من خلال صفقة جديدة لاستقدام سفينة كهرباء تركية لتوليد 650 ميغاواط إضافية، وهو ما جعلها من أكبر صفقات الكهرباء في العراق خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري 2025.وأبرمت في بغداد عقدًا مع شركة كارباورشيب التركية لتشغيل بواخر توليدية قبالة السواحل العراقية، بهدف سد النقص خلال ذروة الطلب في فصل الصيف، وضمان تغذية مستقرة بالكهرباء إلى المناطق الحيوية.كما أُقرّ مشروع المنصة العائمة "إف إس آر يو" لاستيراد الغاز المسال لتغذية محطة بسماية بالوقود، بطاقة تصميمية تبلغ 750 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا، مما يعزز مرونة منظومة الكهرباء العراقية.صفقة عراقية مهمة - أغسطس 2025في آب، وُقِّعت صفقة جديدة مع شركة الألمانية لتنفيذ محطات كهرباء بقدرة 14 ألف ميغاواط، ما جعلها من أكبر صفقات الكهرباء في العراق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2025.وتعتمد الصفقة العملاقة على استغلال الوقود المنتج محليًا، بالإضافة إلى تقنيات الدورة المركبة لخفض الانبعاثات وتقليل الاعتماد على الواردات، مع التركيز على تعزيز الكفاءة والإنتاج المستدام في جميع المحافظات، بحسب منصة الطاقة.