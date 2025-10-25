قريبا.. محاصيل زراعية سعودية في الأسواق العراقية

ووفقا لتقرير اللندنية ان "هذه الخطوة تهدف إلى انتشار وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق الخارجية وتنمية إيرادات القطاع الخاص، ليعود إيجاباً على ".وكانت للتجارة الخارجية قد تدخلت، مؤخراً، لمعالجة تحدٍّ تقني ولوجيستي كان يواجه الشركات السعودية المصدِّرة عبر منفذ "جديدة عرعر" الحدودي مع .وفي خطوة لضمان سلاسة حركة التصدير عبر الشريان البري الوحيد بين البلدين.وبحسب المعلومات، أبلغت الهيئة العامة للتجارة الخارجية، جميع الشركات والمؤسسات السعودية، بخصوص القرار الصادر من في العراق، وذلك بفتح استيراد محصولي (الطماطم، والبصل).وطبقاً للمعلومات، جاء القرار الوزاري نظراً لشح إنتاج تلك المحاصيل في البلاد خلال الوقت الحالي، وذلك لضمان وفرة المحصول للمستهلك العراقي.وتقدم المملكة جميع الدعم لتصدير المنتجات السعودية، ووصولها إلى الأسواق الدولية، بآليات مثل الحوافز المالية لتغطية تكاليف المشاركة في المعارض والتسويق والشهادات، بالإضافة إلى والاستيراد السعودي، الذي يوفر حلولاً تمويلية وضمانات ائتمان، إلى جانب مبادرة "صنع في السعودية" التي تعزز هوية المنتج الوطني وترويجه خارجياً.الجدير بالذكر أن الصادرات السعودية غير النفطية سجَّلت نمواً بنسبة 13 في المائة، خلال العام الماضي، مقارنة بـ2023، لتصل إلى 513 مليارات (131.8 مليار دولار)، وهي تحقق معدلات تصاعدية في الأعوام الأخيرة.وبلغت قيمة صادرات السلع 217 مليار ريال (57.8 مليار دولار)، بزيادة 4 في المائة، في حين ارتفعت صادرات الخدمات 14 في المائة لتصل إلى 207 مليارات ريال (55.2 مليار دولار).أما قطاع إعادة التصدير، فقد حقق أداءً استثنائياً في العام الماضي، مسجلاً 89 مليار ريال (23.7 مليار دولار)، بنمو 42 في المائة، قياساً بعام 2023.